Javier Aguirre, sobre el contrato de Van Oevelen: "No tenía ni idea, pero me importa dos narices lo que diga el Ipswich Town"

El técnico del Valencia ha respondido de forma contundente a la posibilidad de que el conjunto inglés recuperar a su portero en enero si no juega el mínimo de partidos incluido en una de sus cláusulas: "Tengo tres buenos porteros"

El Valencia buscó el pasado verano un guardameta con el que completar la portería del Valencia, una vez cerraron las renovaciones de Stole Dimitrievski y Cristian Rivero. El entonces técnico, Carlo﻿s Corberán, y el club, buscaban un perfil de portero joven pero con margen de crecimiento, que no supusiera mucha inversión y acatara de primeras el rol de suplente por detrás del meta macedonio.

Acabó llegando el neerlandés Kayne van Oevelen, de apenas 23 años, que había llamado la atención de muchos clubes con el Volendam en la Eredivisie, entre ellos el propio Valencia, aunque el club holandés lo acabó vendiendo al Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League, que posteriormente decidió cederlo al Valencia.

Y en Mestalla todavía no se había estrenado hasta este martes, cuando le llegó la oportunidad en la primera ronda de la Copa del Rey frente al Tavernes, en un encuentro plácido donde los de Javier Aguirre golearon 0-6.

Imago. / Imago.

Sin embargo, en LaLig a siempre ha sido suplente de Dimitrievski, de ahí que le recordaran al técnico mexicano que el Ipswich Town tiene la posibilidad de recuperar al portero en el mercado de enero si este no ha llegado a una cifra de partidos concreta tanto en Liga como en Copa del Rey.

"No tenía ni idea", reconocía Javier Aguirre tras ganar al Tavernes en Copa del Rey, aunque dejó claro que tampoco es algo que le vaya a influir en sus alineaciones: "pero también te diría que no me condiciona nada". "Me importa dos narices lo que diga el Ipswich Town. Y no va a jugar porque me lo diga el Ipswich Town. Si juega, es porque está bien, jugará, y si no, juega el otro y ya está", aclaró.

Tampoco le preocupa que el conjunto inglés pueda querer llevárselo en el mercado de enero rompiendo así su cesión a mitad de temporada. "No tengo ningún problema con eso. La verdad es que esto me tiene sin cuidado. Hoy, efectivamente, no tuvo trabajo. Entrena bien, tuvo esa lesión en la rodilla y ya está sano, está fuerte. Y Cristian Rivero está muy bien. Y Stole Dimitrievski está con su selección. Esperemos que vuelva sano y fuerte. Tengo tres buenos porteros", zanjó el 'Vasco'.

Van Oevelen tiene complicado cumplir esa cifra

Aunque no ha trascendido el número concreto de partidos al que Van Oevelen tendría que llegar para cumplir esa cláusula, parece muy complicado, salvo lesión de Dimitrievski, que pueda llegar antes de enero, ya que debería jugar más partidos que solamente los de la Copa del Rey. Es decir, que tendría que ser protagonista también en LaLiga.