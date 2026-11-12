Bollullos de la Mitación se prepara para acoger una nueva jornada de senderismo

La Diputación de Sevilla sigue demostrando su compromiso con los Circuitos Provinciales, siendo el turno de uno muy especial para la provincia como es el de senderismo, que vivirá un nuevo episodio en este mes de noviembre

El otoño sevillano invita a recuperar algunos planes que el calor deja en pausa. Caminar por la provincia, sin prisas y lejos de la rutina de cada día, es uno de ellos. Cada salida del circuito cambia el paisaje y ofrece otra forma de acercarse a los municipios sevillanos. Es por ello que, a través de la Diputación de Sevilla, ya se prepara todo para una nueva jornada del Circuito Provincial de Senderismo. El próximo 15 de noviembre, este llegará a Bollullos de la Mitación para recorrer los Pinares de la Juliana y Cuatrovitas. Será la novena jornada de un calendario que reúne diez rutas, nueve diurnas y una nocturna.

La propuesta no tiene carácter competitivo. El objetivo es caminar por el medio natural y acercar el senderismo a personas de distintos municipios. Podrá apuntarse quien tenga al menos 14 años el día de la ruta. El cupo es de 150 personas. Los menores de 18 tendrán que acudir con un adulto y llevar la autorización firmada por su padre, madre o tutor legal. Quien tenga una discapacidad y necesite ayuda durante el recorrido deberá acudir con una persona que pueda prestársela.

La distancia habitual de las rutas oscila entre los siete y los doce kilómetros, con una dificultad media-baja. La llegada de los participantes está prevista entre las 9:30 y las 10:00. La previsión es terminar la ruta sobre las 14:00. Después, tal y como se indica en el planning, aquellos que lo deseen podrán disfrutar de un rato para poder comer y conocer el lugar donde se realiza la ruta. Esta será una gran oportunidad para combinar el deporte con el poder conocer los entresijos que la localidad tiene. Para caminar por esta ruta, se aconseja llevar botas de montaña, ropa cómoda, agua y algo de comida. También habrá que tener en cuenta el tiempo y escoger la ropa adecuada.

Existen varias formas de inscripción, existiendo el formato individual. Los que se adapten a este, podrán acceder al formulario desde el martes 3 de noviembre a las 12:00. La inscripción, para este caso, seguirá abierta hasta el jueves 12 a las dos de la tarde, a menos que se cubran antes las plazas. A este se puede acceder a través de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, hallándose dentro del apartado del Circuito de Senderos de la Provincia de Sevilla.

Los grupos municipales que tengan una ruta asignada deberán tramitar sus plazas algo antes, más a ser concretos entre el 30 de octubre a las 12:00 y el 5 de noviembre a las 14:00. Cada localidad puede pedir hasta 30 plazas y tendrá que reunir un mínimo de 15 participantes para conservarlas. Sin lugar a duda, una nueva oportunidad para poder vivir la emoción del deporte conociendo los detalles maravillosos que la provincia aguarda.