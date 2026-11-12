El Baskonia colapsa en Belgrado y anuncia dos fichajes

El equipo de Perasovic cae tras un último cuarto horrible, pero al menos ya tiene los dos pívots que necesita

El Baskonia no levanta cabeza y cayó en su visita al Partizan Mozzart Belgrade (80-66) tras colapsar ofensivamente en un fatídico último cuarto. El conjunto vitoriano se quedó sin argumentos en el tramo final, donde tan solo pudo anotar seis puntos condicionado por su desacierto y las 17 pérdidas cometidas.

El choque arrancó con alternativas y distancias cortas. El cuadro de Velimir Perasovic logró ponerse por delante en el segundo periodo impulsado por los triples de Chris Duarte, aunque el músculo local con Tonye Jekiri en la pintura mantuvo al Partizan con ventaja al descanso (42-38).

Tras el paso por vestuarios, Matteo Spagnolo apretó el marcador (65-60, min. 30), pero la aparición decisiva de Carlik Jones (16 puntos) terminó de sostener a los balcánicos.

En el último asalto, el Baskonia se precipitó en ataque y encajó un parcial definitivo, sentenciado por el acierto exterior de Alessandro Pajola y la buena defensa del equipo de Joan Peñarroya.

Chris Duarte (15 puntos) y Rodions Kurucs (10) fueron los únicos que lograron dobles dígitos en el equipo de Perasovic, que está esperando como agua de mayo la llegada de refuerzos.

Esa espera al fin va a acabar, ya que este mismo miércoles el club baskonista ha anunciado la incorporación del exbarcelonista Rolands Smits y del bosnio Kenan Kamenjas, dos pívots de primer nivel para compensar la zona que el equipo vasco tiene más débil.

Kamenjas, cedido por el Dubai Basketball

Kamenjas, de 26 años y 2,07 metros de altura, llega cedido por el Dubai Basketball para aportar músculo y presencia bajo los aros tras su paso por el baloncesto balcánico. Formado en el Spars Sarajevo, el interior acumuló una valiosa experiencia de tres campañas en las filas del Buducnost VOLI, donde conquistó varios títulos nacionales antes de enrolarse en el club emiratí.

Kamenjas ficha por el Baskonia / Imago

En el arranque de la presente campaña, el nuevo jugador baskonista ha acreditado unos promedios de 5,8 puntos y 3,6 rebotes por encuentro en la Liga ABA. El club alavés ha querido destacar en su comunicado oficial "el físico y la experiencia europea" que atesora Kamenjas para apuntalar la pintura del conjunto azulgrana.

Rolands Smits, un veterano de Euroliga

Por su parte, el ala-pívot letón Rolands Smits, de 27 años y 2,07 metros de estatura, recala en Vitoria procedente del baloncesto chino, donde en el presente curso acreditó unos promedios de 11,8 puntos y 7,6 rebotes por partido.

Además, cuenta con la ventaja competitiva de ser cupo de formación tras haberse formado en la cantera del Baloncesto Fuenlabrada, club con el que debutó en la Liga ACB durante la campaña 2014-15.

El nuevo jugador azulgrana atesora un amplio bagaje en la élite continental tras su paso por equipos de primera fila como el FC Barcelona, el Zalgiris Kaunas y el Anadolu Efes. Ha disputado un total de 249 encuentros en la Euroliga con medias de 6,7 puntos y 3,2 rebotes.