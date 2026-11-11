Zidane confirma la baja de Mbappé en el encuentro ante Italia

El delantero del Real Madrid se perderá el encuentro ante Italia por unas molestias físicas, tal y como ha confirmado Zinedine Zidane, que confía en recuperarlo para el duelo del domingo frente a Turquía

La selección francesa pierde a su principal referencia ofensiva para el compromiso de este viernes frente a Italia. Kylian Mbappé no estará disponible en el Giuseppe Meazza después de sufrir unas molestias que han llevado al cuerpo técnico de Zinedine Zidane a tomar una decisión conservadora. El delantero del Real Madrid no se ha ejercitado esta mañana sobre el césped junto al resto de sus compañeros y ha trabajado en el gimnasio, una circunstancia que ya hacía sospechar que podía perderse el encuentro.

Ha sido el propio seleccionador francés quien ha despejado las dudas en la rueda de prensa previa al partido. Zidane confirmó que no podrá contar con el atacante, aunque quiso transmitir tranquilidad sobre su estado físico y dejó abierta la puerta a su regreso para el siguiente compromiso internacional. "Kylian no estará disponible mañana. Sintió una leve molestia. Como siempre, no hay que correr ningún riesgo. Son cosas que lamentamos, pero son parte del juego. Espero que podamos contar con él el domingo", explicó el técnico.

"Kylian no estará disponible mañana. Espero que podamos contar con él el domingo"

El mensaje del seleccionador apunta a la prudencia. Francia no quiere exponerse a que unas molestias aparentemente leves terminen convirtiéndose en un problema mayor, especialmente teniendo en cuenta el calendario que todavía tiene por delante el futbolista madridista. Por ahora, no se ha confirmado ninguna lesión y la intención es que pueda recuperarse sin necesidad de abandonar la concentración.

Zidane tranquiliza sobre el estado de Mbappé

La ausencia de Mbappé supone un contratiempo importante para Francia, pero las palabras de Zidane invitan a pensar que no se trata de una situación especialmente preocupante. De hecho, el entrenador confirmó que el delantero permanecerá junto al grupo durante estos días, a diferencia de otros internacionales que ya han tenido que regresar a sus respectivos clubes.

"Creo que está bien. La prueba es que se queda con nosotros. No está contento, le hubiera gustado jugar mañana. No debemos correr riesgos porque la temporada es larga", añadió el seleccionador. La decisión también responde a la necesidad de proteger a una de las piezas fundamentales del equipo. Mbappé quería estar disponible para medirse a Italia, pero los servicios médicos han preferido no forzarle. El objetivo pasa ahora por que pueda llegar en condiciones al encuentro del domingo frente a Turquía, siempre que su evolución durante las próximas horas sea favorable.

Francia, castigada por las lesiones en pleno parón

El problema de Mbappé no es el único que ha tenido que gestionar Zidane en este inicio de concentración. Francia ha sufrido varias bajas que han obligado al seleccionador a modificar sus planes y buscar alternativas para afrontar los dos compromisos internacionales. Aurélien Tchouaméni y Marcus Thuram ya han tenido que abandonar la convocatoria por sus respectivos problemas físicos. En sus casos, las opciones de participar en el segundo encuentro también estaban descartadas, por lo que ambos han regresado a casa para centrarse en su recuperación.

Zidane explicó que las situaciones de sus dos futbolistas eran diferentes a la de Mbappé, aunque quiso poner en valor el compromiso de los internacionales que decidieron incorporarse pese a no encontrarse al cien por cien. "Nos pasó lo mismo con Aurélien y Marcus, y no había posibilidad de que jugaran el segundo partido. En estos casos, los jugadores tienen que recuperarse en casa. Después, entiendo su decisión de venir aunque estén un poco lesionados. Querían estar allí", señaló.

Senny Mayulu, la nueva incorporación de Zidane

Para compensar las ausencias, el seleccionador ha recurrido a Senny Mayulu, joven futbolista del PSG que se ha incorporado a la concentración francesa. A sus 20 años, el centrocampista destaca por su polivalencia y por las posibilidades que ofrece en diferentes posiciones del campo.

Su crecimiento bajo las órdenes de Luis Enrique le ha permitido ganarse un sitio entre los jóvenes talentos que sigue de cerca la selección francesa. Zidane no escondió su buena valoración del jugador y explicó los motivos por los que ha decidido darle esta oportunidad. "Me gusta todo de él, me gusta su técnica y lo que hace. Naturalmente, es un jugador que tenemos en la lista. Intentamos hacer las cosas con regularidad. No solo buscamos a los jóvenes. Tenemos una lista y cuando hay bajas, la aprovechamos", comentó.

"Me gusta todo de Senny Mayulu"

De esta forma, Francia afrontará el duelo ante Italia sin Mbappé y con varias modificaciones en sus planes iniciales. La gran incógnita estará ahora en la evolución del delantero del Real Madrid, cuya presencia ante Turquía dependerá de cómo responda a las molestias durante los próximos días. Zidane, al menos, ya ha dejado claro que no piensa asumir riesgos innecesarios con su estrella.