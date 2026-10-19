Alta tensión en el PSG por culpa de Luis Enrique

El ex canterano del Barcelona, que dejó el club azulgrana el pasado invierno, se ha ganado un sitio en los planes de Luis Enrique, aunque su situación no convence a todos sus compañeros

La salida de Dro Fernández del FC Barcelona rumbo al París Saint-Germain no fue una más para Hansi Flick. El técnico alemán perdió a uno de los jóvenes talentos de La Masia y dejó clara su postura cuando se confirmó la marcha del centrocampista. Ahora, casi nueve meses después, el futbolista empieza a encontrar su sitio en París, aunque su creciente protagonismo habría abierto un debate dentro del vestuario del conjunto francés.

El PSG incorporó al jugador el pasado mercado de invierno por ocho millones de euros, pese a que su cláusula de rescisión estaba fijada en seis. La operación supuso un golpe para el Barcelona, que veía en Dro un futbolista con margen de crecimiento. Flick no escondió su malestar y lanzó un mensaje que parecía dirigido al canterano tras conocerse su decisión de marcharse. "Si alguien quiere jugar en el Barça, tiene que vivir los colores al 100%", afirmó entonces el entrenador.

El tiempo ha pasado y el escenario de Dro ha cambiado. Después de una primera etapa en la que apenas disfrutó de oportunidades, el centrocampista de 18 años ha comenzado a entrar en los planes de Luis Enrique. Ha sido titular en los dos últimos partidos de liga y ha participado en cinco de las siete jornadas de Ligue 1 disputadas hasta la fecha. Además, completó el partido de la primera jornada de la fase liga de la Champions ante el Slovan de Bratislava.

Un crecimiento que, según publica L'Équipe, no habría sentado igual de bien a todos los jóvenes de la plantilla parisina. La presencia de Dro estaría generando cierto malestar entre futbolistas de la cantera del PSG como Senny Mayulu, centrocampista de 20 años, y Quentin Ndjantou, extremo zurdo de 19. El debate no se limitaría a los minutos que está teniendo el exazulgrana, sino que también estaría relacionado con su representante.

El agente de Dro es Iván de la Peña, que también representa a Luis Enrique. Esta circunstancia habría despertado interrogantes entre algunos miembros del grupo, aunque no significa que exista un conflicto abierto entre el jugador y sus compañeros.

Marquinhos y Joao Neves, dos apoyos para Dro

Frente a esas posibles tensiones, el joven centrocampista cuenta con el respaldo de algunos pesos pesados del vestuario. Marquinhos, capitán del PSG, se acercó a él desde su llegada para facilitar su adaptación. Joao Neves también ha defendido públicamente la importancia de acompañar a los futbolistas que aterrizan en el equipo.

El portugués ya explicó su intención de ayudar al español cuando comenzó su etapa en París: "Voy a intentar hacer lo mismo con Dro, ayudarlo, hablar con él, como con los demás jugadores que se incorporan. Marquinhos es un ejemplo para mí. Cuando llegué, no lo conocía, y siguió siendo la misma persona con los jugadores que conocía y con los que no".

Neves también destacó la actitud del capitán brasileño, al que considera una referencia dentro del grupo: "Es alguien que siempre está ahí para nosotros, para el PSG, como todos saben. Es un tipo increíble: juegue o no, es el mismo. Eso es un líder".