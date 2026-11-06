China confirma los contactos, pero pide tiempo para superar el 'caso Mbappé': "Hirió los sentimientos de mucha gente"

El 'caso Mbappé' continúa pasando factura al Real Madrid en China. El embajador chino en España ha confirmado que existen comunicaciones con LaLiga, el club blanco y otras instituciones, aunque ha advertido de que su país necesita tiempo para asimilar lo ocurrido y que todavía no hay una solución al conflicto

El Real Madrid continúa teniendo un frente abierto lejos de los terrenos de juego. La polémica protagonizada por Kylian Mbappé con unas declaraciones sobre China sigue teniendo consecuencias y, pese a las disculpas del futbolista y del propio club, la situación está lejos de resolverse. El último en pronunciarse ha sido Yao Jing, embajador chino en España, que ha reconocido que existen contactos con distintas instituciones españolas para intentar reconducir el conflicto.

El diplomático ha explicado este viernes que el Gobierno chino mantiene comunicaciones con LaLiga, el Real Madrid y otras organizaciones españolas. Sin embargo, ha querido rebajar las expectativas sobre una solución inmediata y ha dejado claro que su país necesita tiempo para asimilar lo ocurrido. "No hay negociaciones, pero sí comunicaciones, basadas en el entendimiento mutuo", señaló Yao Jing en declaraciones a EFE antes de participar en el Salamanca Forum de la Universidad de Salamanca. Sus palabras confirman que las partes mantienen abiertas vías de contacto, aunque todavía no existe un acuerdo que permita dar por cerrada la controversia. El embajador también se refirió directamente al impacto que han tenido las palabras de Mbappé en la sociedad china. "Este desafortunado accidente hirió los sentimientos de mucha gente en China, que tiene que digerir la situación actual", afirmó. Una declaración que evidencia que las disculpas presentadas hasta ahora no han sido suficientes para recuperar la normalidad.

El origen de la polémica de Mbappé que ha salpicado al Real Madrid

El conflicto comenzó después de que saliera a la luz un comentario de Kylian Mbappé sobre uno de sus memes favoritos. En concreto, el delantero del Real Madrid aseguró que le hacía gracia una imagen en la que aparecía su rostro sobre el de un "dictador chino", en referencia a un montaje que utilizaba la imagen de Mao Zedong, aunque el futbolista no mencionó expresamente al antiguo dirigente chino.

Sus palabras provocaron un importante malestar en China y desencadenaron una serie de consecuencias comerciales y audiovisuales. La televisión estatal CCTV decidió suspender las retransmisiones de LaLiga, dejando también fuera de sus emisiones los encuentros del Real Madrid. La controversia llevó al club blanco y al propio Mbappé a presentar disculpas. La radiotelevisión estatal china confirmó haberlas recibido, pero eso no supuso el levantamiento de las restricciones ni el anuncio de una fecha para recuperar las retransmisiones. De esta manera, el Real Madrid continúa sin aparecer en las emisiones de fútbol español en China, uno de los mercados internacionales en los que el campeonato y el conjunto madridista cuentan con una importante presencia.

China insiste en que necesita tiempo para olvidar lo sucedido

Junto al embajador también se pronunció Xie Tianyu, agregado de la embajada china en España, que insistió en la dificultad de pasar página después de lo ocurrido. El representante diplomático recordó el vínculo que el Real Madrid ha mantenido históricamente con los aficionados chinos y la repercusión que ha tenido esta polémica. "Falta tiempo, el pueblo chino necesita tiempo para la digestión, no es un tema fácil para el pueblo chino, y es un club que ha tenido muchos seguidores y mucho amor en China", explicó.

Por ahora, las comunicaciones entre las instituciones españolas y las autoridades chinas siguen abiertas, pero no hay una solución encima de la mesa. Las disculpas ya se han producido, aunque el conflicto continúa teniendo consecuencias para LaLiga y el Real Madrid, que tendrá que esperar para recuperar la normalidad en uno de sus mercados internacionales.