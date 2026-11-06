El Racing ya conoce su castigo por el lanzamiento de un mechero ante el Real Madrid

El Comité de Disciplina de la RFEF ya ha dictado sentencia por el lanzamiento de un mechero durante el Racing - Real Madrid. El organismo federativo ha impuesto una multa de 301 euros al conjunto cántabro tras el incidente ocurrido en El Sardinero

El Racing de Santander ya conoce las consecuencias del incidente que protagonizó uno de sus aficionados durante el encuentro frente al Real Madrid. El lanzamiento de un mechero desde la grada de El Sardinero no ha quedado sin respuesta y el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido imponer una sanción económica al conjunto cántabro.

Los hechos se produjeron el pasado domingo, en un partido marcado por la tensión y las decisiones arbitrales. En el minuto 78, después de que José Luis Munuera Montero revisara en el VAR una posible mano de Aurélien Tchouaméni dentro del área, un objeto salió despedido desde la grada y terminó cayendo cerca del asistente número dos. La acción del colegiado, que finalmente determinó que no existían motivos para señalar penalti, provocó el enfado de parte de la afición local. En medio de las protestas llegó el lanzamiento del mechero, un episodio que obligó a activar el protocolo establecido para este tipo de situaciones.

Una multa de 301 euros por alteración del orden

El árbitro reflejó lo sucedido en el acta del encuentro, dejando constancia tanto del objeto lanzado como de su proximidad al asistente. "En el minuto 78, se activó la fase 1 del protocolo de lanzamiento de objetos, debido al lanzamiento de un mechero procedente de la grada, cayendo cerca del asistente número dos, sin llegar a impactarle", recogió Munuera Montero. La activación de la fase 1 implica el aviso por megafonía para advertir al público de que este tipo de comportamientos pueden tener consecuencias y evitar que se repitan durante el partido.

Ahora, el Comité de Disciplina ha resuelto el expediente con una multa de 301 euros al Racing. La resolución considera los hechos una "alteración del orden del encuentro de carácter leve" y aplica el artículo 117 del Código Disciplinario de la RFEF. Este apartado contempla sanciones económicas de hasta 602 euros cuando se producen incidentes de carácter leve relacionados con el artículo 15 del mismo ordenamiento. En este caso, el organismo federativo ha optado por imponer una multa de 301 euros, situada en la franja inferior del grado medio.

Una tarde de tensión en El Sardinero pese al resultado

El Racing tampoco pudo despedir la jornada con un resultado positivo. El conjunto cántabro cayó por 0-3 ante el Real Madrid en un encuentro en el que los blancos impusieron su superioridad con los tantos de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Diomande. El resultado dejó sin premio al equipo local, que había llegado a reclamar una pena máxima por la mano de Tchouaméni antes de que el VAR corrigiera la decisión inicial del colegiado.Pese a la diferencia en el marcador, el ambiente en El Sardinero no decayó. De hecho, José Mourinho destacó posteriormente la capacidad de la afición racinguista para seguir animando a su equipo incluso con tres goles de desventaja. "El Sardinero tiene mucha fuerza, el equipo es muy combativo. Con 0-3 seguían apretando", reconoció el técnico portugués.