El Valencia rescata una imagen histórica para recibir al Real Madrid en el último duelo de Mestalla

El Valencia ha presentado un cartel especial para recibir al Real Madrid en Mestalla, recuperando una fotografía histórica de 1971. Un homenaje a la historia de ambos clubes y al estadio valencianista, que afronta su última temporada antes del traslado al Nou Mestalla

El Valencia ha querido que la visita del Real Madrid a Mestalla tenga un significado especial. Más allá de los tres puntos que estarán en juego este sábado a partir de las 21:00 horas, el encuentro de la jornada 12 de LaLiga EA Sports estará marcado por la memoria de dos clubes que han compartido grandes capítulos de la historia del fútbol español. Para eso, la entidad valencianista ha presentado un cartel conmemorativo que mira directamente al pasado.

Es una fotografía de 1971 en la que aparecen Fernando Barrachina y Paco Gento. Una imagen cargada de simbolismo que sirve como homenaje a la historia de ambos equipos y, especialmente, a un Mestalla que afronta su última temporada antes del traslado al Nou Mestalla, previsto para el verano de 2027.

Barrachina y Gento, protagonistas de una imagen para el recuerdo

El cartel toma como referencia una fotografía de hace más de cinco décadas para recordar una época importante en la trayectoria de los dos clubes. Fernando Barrachina formó parte del Valencia que conquistó la Liga de 1971, un título especialmente recordado por el valencianismo y que supuso el cuarto campeonato liguero de su historia. Aquel equipo estaba dirigido por Alfredo Di Stéfano, otra figura imprescindible para entender la conexión entre ambas entidades. El argentino dejó una huella imborrable en el Real Madrid durante su etapa como futbolista y posteriormente condujo al conjunto valencianista hasta aquella conquista liguera.

Al otro lado de la fotografía aparece Paco Gento, una de las grandes leyendas del madridismo. El extremo cántabro disputó precisamente en aquella campaña 1970/71 su última temporada como profesional, poniendo fin a una trayectoria histórica con el conjunto blanco.

Un Mestalla que se despide del Real Madrid

La iniciativa de Lawerta forma parte de la colaboración que mantiene con el Valencia para rendir homenaje a Mestalla durante su última temporada. El estadio valencianista se prepara para cerrar una etapa antes de que el equipo se traslade a su nueva casa, prevista para el verano de 2027. Por eso, el encuentro ante el Real Madrid adquiere doble valor. Será el último enfrentamiento entre ambos equipos en el histórico recinto antes del cambio de escenario, una cita que el club ha querido acompañar con una imagen que conecta distintas generaciones de aficionados.

Así, el Valencia ha convertido el cartel del partido en algo más que un anuncio del encuentro: un recuerdo de su historia, de sus protagonistas y de los grandes duelos que han dado forma a la rivalidad entre valencianistas y madridistas.