Sato da un paso al frente para intentar evitar su salida del Valencia

El club che no descarta la cesión del japonés en el mercado de enero, después de que no haya tenido ningún minuto desde que Javier Aguirre se hizo con las riendas del equipo

A la cuarta fue la vencida y Javier Aguirre pudo celebrar al fin ante el Elche su primera victoria como técnico del Valencia. El técnico mexicano ha venido realizando probaturas desde que desembarcó en Mestalla. Pero llama la atención que aún no le haya dado bola a Ryunosuke Sato, la gran apuesta del club el pasado verano, cuando se invirtieron 4 millones de euros en su fichaje procedente del FC Tokyo.

De titular con Corberán a desaparecido

La anterior estructura deportiva, con Ron Gourlay a la cabeza, vio en el joven extremo japonés, de solo 20 años, una interesante oportunidad de presente y futuro que fue respaldada por Carlos Corberán. De hecho, en las cinco primeras jornadas de LaLiga, con el entrenador de Cheste al frente, participó en todas ellas y fue titular en cuatro ocasiones. Pero ya no se le ha vuelto a ver más sobre el césped, ni con el interino Óscar Sánchez, primero, ni con Aguirre.

Ha pedido a Japón (sub 21) sumarse más tarde para poder estar en la Copa del Rey

Esta desaparición ha tenido consecuencias para el internacional nipón, que al contrario de lo que sucedió en el primer parón de la temporada, no ha sido convocado por la selección absoluta de su país, con la que ya ha jugado seis encuentros. En su lugar, bajará un escalón para formar parte de la sub 21, aunque el propio Sato ha realizado una petición a la federación japonesa para poder incorporarse más tarde.

El objetivo del futbolista nacido en Nishitokyo no es otro que poder jugar este próximo martes en el choque de Copa del Rey ante el modesto Tavernes, en el que se espera que tengan la oportunidad los jugadores menos habituales, como es su caso. Una ocasión que el asiático espera aprovechar, confiando en sí mismo para convencer al 'Vasco' para cambiar su situación.

Dos meses para hacer cambiar de opinión al Valencia

En este sentido, desde la capital del Turia se apunta que tanto el técnico azteca como el nuevo director deportivo, Braulio Vázquez, están contentos con el trabajo diario de Sato y agradecen el gesto que ha tenido para poder estar presente en el torneo del KO. Pero al mismo tiempo, la idea que más fuerza cobra a día de hoy pasa por buscarle una cesión en el mercado de enero para que no vea frenada su progresión, como ha informado el periodista Nacho Sanchis.

Sin minutos desde el partido ante el Sevilla FC del pasado 11 de septiembre, Sato tiene dos meses por delante para tratar de ganarse un sitio y está convencido de que puede lograrlo. Por ello, ha preferido estar presente en el duelo copero de Mestalla para comenzar esa batalla particular, convencido de sus cualidades para hacer cambiar de opinión a Aguirre, que valora sus ganas de aprender pero tiene dudas acerca de su rendimiento en la elite. Y más en una situación tan comprometida como en la que se encuentra el Valencia, que continúa en puestos de descenso.

Otros tres internacionales, bajas ante el Tavernes

Quienes no estará seguro el martes en la Copa del Rey, por su parte, son los otros tres internacionales convocados por sus respectivas selecciones. Es el caso de Stole Dimitrievski, Mouctar Diakhaby y Aliou Dieng, que han sido citados por Macedonia del Norte, Guinea y Mali, respectivamente.