El Valencia anuncia la contratación del joven talento japonés Ryunosuke Sato

Un movimiento más para añadir elementos a la plantillaEl polivalente centrocampista ofensivo de 19 años firma por cinco temporadas con la entidad valencianista tras el acuerdo alcanzado con el FC Tokyo y será el primer japonés en la historia del primer equipo

Ya es oficial. Ryunosuke Sato se ha convertido en futbolista del Valencia CF para las próximas cinco temporadas. El club valencianista ha anunciado este martes el acuerdo alcanzado con el FC Tokyo para el fichaje del joven futbolista japonés. Un movimiento más para añadir elementos a la plantilla que tendrá a su disposición Carlos Corberán.

Desde hacía algunas semanas era un secreto a voces que Ryunosuke Sato llegaría al equipo de Mestalla, aunque ha sido ahora cuando el Valencia CF ha dado oficialidad al movimiento. Se trata del primer futbolista japonés que vestirá la camiseta del primer equipo valencianista en su historia.

Ryunosuke Sato llega al Valencia con 19 años y destaca por su polivalencia

El futbolista de 19 años, cumplirá 20 el próximo mes de octubre, se ha comprometido con el Valencia hasta el verano de 2031. Una apuesta por el talento joven de un jugador de mediocampo hacia adelante que había llamado poderosamente la atención en su país.

El propio Valencia señala de Ryunosuke Sato que es capaz de desenvolverse en distintos perfiles del centro del campo, tanto partiendo hacia adentro desde el perfil izquierdo, como en la derecha o acelerando el juego de ataque en posiciones interiores. Destaca por su versatilidad, rapidez, capacidad asociativa y habilidad técnica para superar a rivales, especialmente en espacios reducidos.

Ryunosuke Sato debutó con sólo 16 años en el primer equipo del FC Tokyo

La precocidad de Ryunosuke Sato quedó evidenciada cuando debutó con sólo 16 años en el primer equipo del FC Tokyo, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo en la historia de la entidad. Un talento que se ha ido formado en la cantera del club de la capital de Japón.

Ryunosuke Sato jugó cedido un año en el Fagiano Okayama. El ya futbolista del Valencia hya sido elegido como Mejor Jugador Joven de la J1 League y su inclusión, por votación de los aficionados, en el All-Star de la competición. La pasada temporada disputó 19 partidos con el FC Tokyo con el que marcó seis goles y dio una asistencia.

A nivel internacional, Ryunosuke Sato ha jugado en todas las categorías de la selección de Japón, incluida la absoluta. Cinco encuentros ha disputado con el primer equipo del combinado nipón, con el que fue el jugador más joven en disputar un partido clasificatorio para un Mundial.

También el ya nuevo futbolista del Valencia ha jugado en las distintas categorías de la selección japonesa. Hace unos meses se proclamó campeón de la AFC U-23 Asian Cup, torneo en el que fue elegido mejor jugador y destacó como máximo goleador con cuatro tantos.

Un Valencia muy activo en el mercado

El Valencia se está mostrando en este mercado de verano como un equipo muy activo. El de la oficialidad de Ryunosuke Sato ha sido el último movimiento que no el único. Ya con anterioridad fichó a Justin De Haas, al centrocampista argentino Guido Rodríguez y Aliou Dieng. Además ha completado la ampliación de contrato del portero Stole Dimitrievski. También la renovación de Carlos Corberán, entrenador del equipo.