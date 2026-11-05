El paso atrás del Valencia con Andrés Castrín resta presión al Sevilla y facilita la solución definitiva

Desde la capital del Turia afirman que el Valencia ha pasado de tener avanzado su fichaje como agente libre a declinarlo con la llegada de Pitchiwise, lo que elimina un obstáculo para su renovación

El tiempo corre en contra del Sevilla en las negociaciones con Andrés Castrín tanto en cuanto acaba contrato el 30 de junio de 2027 y en menos de dos meses ya podrá negociar con cualquier club con la carta de libertad de cara a la próxima temporada.

Como viene informando esta redacción, hace tiempo que comenzaron las negociaciones para su ampliación de contrato y, a priori, existe predisposición por ambas partes, pero lo cierto es que todavía no se ha llegado a un punto de encuentro.

Desacuerdo en el factor económico

El principal problema radica en las desavenencias económicas, pues las condiciones puestas sobre la mesa por los nervionenses no convencen por ahora al central gallego, a la espera de nuevos acercamientos para poder realizar un avance definitivo.

Lo cierto es que desde fuera también se está ejerciendo presión, pues Castrín se erige en una oportunidad de mercado al quedar libre el 30 de junio y son varios los clubes que han llamado a su puerta.

Castrín, en la agenda de muchos clubes

En este sentido, una de las principales amenazas para el Sevilla y que puede haber influido en las conversaciones por el zaguero es el Valencia, muy interesado desde hace un tiempo en los servicios del de Riotorto.

De ese modo, ya negoció el pasado verano, pero se topó con las exigencias nervionenses y prefirió aplazar este fichaje para cuando estuviera libre después de haber trasladado ya al futbolista su deseo de contar con sus servicios.

La llegada a la dirección deportiva de Braulio no cambió el plan che, pues el alto ejecutivo mantuvo la intención de ficharle ante la ocasión de contratar a un central fiable a coste cero y según apuntan desde Valencia en el Sánchez-Pizjuán eran conscientes de que estaba muy cerca de cambiar Nervión por Mestalla.

Volantazo del Valencia con Castrín

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha producido un volantazo según aseguran desde la capital del Turia por la llegada de Pitchiwise, el consorcio que ha acordado adquirir el 42 % del club valencianistas e inyectar 100 millones de euros para reforzar la plantilla.

De este modo, el periodista Héctor Gómez, de Tribuna Deportiva, afirma con rotundidad que el aterrizaje de este holding y sus planes para el plantel han provocado un cambio radical con respecto a Castrín, hasta el punto de que ha dejado de ser una prioridad. Y es que Pitchiwise ha llegado con la consigna de subir el nivel de los jugadores y de la plantilla y el gallego no cumpliría este perfil, por lo que el Valencia se echaría a un lado.

El Sevilla no tira la toalla con Castrín

Este paso atrás de los valencianistas favorece al Sevilla, pues eliminaría un obstáculo relevante para alcanzar un entendimiento con Castrín, pieza importante para García Plaza y muy bien valorado en la entidad, que, pese a todo, nunca ha perdido la esperanza de retenerlo, aunque para ello necesitará subir su apuesta económica por un futbolista que está en la zona baja de la escala salarial sevillista.