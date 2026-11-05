García Plaza, muy sincero: "Deportivamente nos perjudicaría aplazarlo, pero como haya un balón dividido en largo... Hay un poco de miedo"

El preparador madrileño, para quien "siempre es especial medirse con el Alavés", aunque recuerda su adiós "tan bonito como duro", entiende que "son días complicados para la sociedad española", que le tocan personalmente por haber dirigido a "un chaval espectacular" como Owono, y "se debía haber dejado pasar un poco de tiempo antes de jugar"

"Aunque ya se ha dado por parte del Sevilla FC a través de las redes social, quiero transmitir nuestro más sentido pésame a toda la familia de Jesús de Miguel, a todos su amigos y la gente del fútbol. Las palabras sobran. Intentaremos estar con ellos y ayudar dentro de nuestra posición en todo lo que podamos. Poco más que decir. Que descanse en paz", apuntaba este jueves en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán un Luis García Plaza visiblemente afectado todavía y con una opinión muy clara, que recalcó ofrecía "a título exclusivamente personal", sobre lo que se debería haber decidido a nivel institucional.

"Para la sociedad española son días complicados, para todo el conjunto del país. Primero, el accidente de tren que ya pasó, doloroso para las familias. Esta vez nos afecta aún mas a los aficionados del fútbol por ser una muerte en el terreno de juego. Pero todos tenemos que seguir con la vida, haciendo nuestro trabajo. Creo que no se tendría que jugar. No teníamos que haber jugado ya en Copa del Rey, como dije el año pasado tras lo de la dana con el Deportivo Alavés, que ganamos por cierto 1-0. Jugaremos, son tres puntos importantísimos. Así que a tope, a competir, y a ganar", añadía el madrileño.

Ahondando en la cuestión, rompía una lanza discretamente y con cierto rubor por el otro triste protagonista de la tragedia, el denostado Jesús Owono, a quien dirigió durante su etapa al frente de los 'babazorros': "Me toca personalmente por él, ya que es una desgracia lo que le ha pasado también. Es un chaval espectacular, que quiero... No podemos compararlo con lo de Jesús de Miguel, eso por descontado. Él va primero y no es compararle el sufrimiento. Pero no hagamos dos víctimas. Estará en un infierno. Solamente quería decir eso".

Bajón en Getafe

"Sólo ha sido un partido. Si vamos sextos, no podemos haber hecho tan mal las cosas. El equipo estuvo mal en Getafe, lo peor que hemos hecho. Una primera parte buenísima y una segunda muy mala. Si buscamos ante Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, sacamos defectos, claro. Cosas a favor y en contra ha habido siempre, pero el otro día fue un mal partido, que a lo mejor otras veces queda 1-1. Después ya vino una expulsión, todo en contra. Nos tiene que llevar a pensar que o jugamos al 100% o nos cuesta ganar partidos. Cada victoria es dando el 1.000 x 1.000. Si no damos el máximo y no salen las cosas bien, a perder. Somos equipo de pico y pala. Cada victoria cuesta mucho".

Alavés, otro rival similar a Getafe y Osasuna

"Siempre hay que mejorar. Lo primero es ser autocríticos. Las otras tres partes (se refiere al duelo contra el CA Osasuna y la primera mitad en el Coliseum) fueron buenas. Si hacemos lo de ellos en el primer tiempo, de no tirar casi ni a puerta... Pero luego fueron mejores. Hay que buscar por qué nos superaron sin cambiar el sistema, sin cambiar nada. También es fútbol, la vida. No somos máquinas. Estamos muy contentos de cómo va la temporada, pero hay que poner remedio cuando vienen malas. Con concentración, ganas, jugando en campo contrario... El otro día el Getafe CF le sacó más rédito a los 45 minutos que fueron superiores, porque los primeros fueron nuestros y pudimos irnos 0-2 o 0-3. En general, los rivales están sacando más rédito a los momentos en que son mejores. Nosotros sacamos poco, y en eso también tenemos que mejorar. Nos está costando marcar más goles cuando somos superiores. Fue por ejemplo el fallo ante el Levante UD. Tenemos que rentabilizarlo más, porque algo también estamos haciendo bien cuando vamos sextos, insisto".

El siguiente será El Gran Derbi

"Comparado con el parón anterior, al que llegamos con dos victorias, sí (ante la pregunta de si es más oportuno para preparar el derbi). Si llegamos con 20 puntos, de ganar mañana, es el máximo al que podíamos aspirar. No debemos perder nunca la perspectiva de lo que estamos haciendo. Si nos llegan a decir eso con antelación, damos palmas y hacemos una fiesta. Partiendo de que es verdad que el otro día no estuvimos bien y no nos dio tiempo a ver cómo iba modificarse el equipo con Rubén Vargas por detrás de los puntas, una sola banda por fuera... Llegó enseguida un gol en el que, al final, nos han dado la razón. Pero todo es muy subjetivo, porque si llegamos a empatar al menos en Getafe... De momento, no es ni regular, sino una temporada muy buena, con 45 minutos malos que espero que no vuelvan a pasar. Es la primera vez que tengo esa sensación. No nos lo podemos permitir".

Fofana e Isaac, disponibles

"Están perfectamente. Los dos pueden participar".

Robbie Ure y Stassin a la vez

"El otro día estuvieron 25 minutos juntos. No nos fue muy bien con ellos dos en el campo, pero es un recurso perfectamente posible. Necesitamos más goles de ellos, así que deben dar los dos un paso adelante. Isaac Romero lleva tres, una cifra buena en relacion a sus minutos. Si él no estuviera sería más complicado jugar con dos arriba de inicio, pero, con él, puede ser 1-4-4-2 o cualquier otro sistema".

Kochorashvili y Guridi

"'Kocho' se fue por la mañana súper pronto al entierro de Jesús de Miguel y se va a pegar una paliza. Me pidió permiso y se lo di, cómo no. Fueron compañeros en el CD Castellón y está muy afectado. Llegará esta noche. Debemos tenerlo en cuenta por la emoción también que va a vivir en Tenerife como un ex compañero. Será determinante seguramente para su participación. Pero, físicamente, tanto él como Jon Guridi están muchísimo mejor y disponibles. Cuando los jugadores vuelven de lesión a veces cuesta entrar. Y nosotros estábamos bien, sacando resultados hasta el otro día. Sería muy injusto con la gente que espera su oportunidad y entra mientras tanto. Pero confío en él plenamente".

Portería a cero

"Estamos trabajando en recibir menos goles. De los once partidos, tres porterías a cero en siete partidos y sólo una en el resto. Debemos ser más regulares en eso también. Ojalá nos saliese todo perfecto en defensa y en ataque del primero al último, pero no es tan fácil".

Reencuentro con el Alavés

"Siempre es especial para mí jugar contra el Deportivo Alavés. Pasé allí tre años, quizás los más felices de mi vida. En Mallorca también, pero fue un periodo más corto. En Vitoria me empapé de su cultura, de su forma de vivir la vida. Será aún más especial cuando vaya a Mendizorroza, porque todavía quedan empleados de mi época, desde Segunda. Mucho cariño le tengo a los jugadores y a un club modélico en es aspecto. Salvo mañana, que celebraré efusivamente cualquier gol que les metamos, les deseo lo mejor. También vuelve Quique Sánchez Flores, que hizo un gran trabajo aquí y allí, aunque ahora no están en una buena dinámica. Les deseo lo mejor, pero a partir de este viernes", recuerda Luis García Plaza, que se refirió a su despido en su próximo rival a pregunta de ESTADIO Deportivo: "Mi adiós allí fue duro y bonito a la vez. Que te esperen aficionados tras la destitución fuera del estadio y corren tu nombre... Fue inesperado, pero me llevo en mi corazón a la afición. Estuve callado tras la rueda de prensa de despedida hasta que acabó la temporada y fue bonito que hasta cantaran mi nombre en la segunda vuelta de aquel curso".

Kike Salas se afianzó con Quique

"Lleva una evolución muy buena. Gané 2-3 con el Deportivo Alavés aquí y recuerdo ya a un gran Kike Salas. Está creciendo de forma exponencial. Es uno de los más importantes del Sevilla FC. Lo veo como capitán muchos años. Ojalá sea así".

El 2-1 en Getafe, error reconocido por el CTA

"Igual que dijeron que en Bilbao se equivocaron a nuestro favor y alguien comentó que tenemos algún punto más por aquella jugada, ahora tendremos alguno menos, ¿no?. Estaba claro que el VAR no tenía que intervenir cuando hay contacto. Si el árbitro no pita falta, es gol. El reglamento dice que no podían llamarlo desde la sala VOR. Era de 1-1. Aunque después vino otro gol, no es lo mismo. Unas veces nos dan por lo visto y esta vez nos quitaron".

Cómo espera al Alavés

"Juegan con varios sistemas, normalmente con dos delanteros. Tienen 3-4 arriba con mucho gol. Lucas Boyé es muy importante como fichaje, Toni Martínez siempre tuvo gol, Mariano Díaz se ha reencontrado ahora y Aitor Mañas me gusta mucho. Son muy físicos, aguantan bien la pelota. Es el equipo que más centra y que más éxito tiene en sus centros de toda LaLiga. Tendrán otras cosas en que no son tan buenos, pero en eso son buenísimos. Y muchos jugadores llevan muchos años juntos. Tienen un portero de primer nivel. Tiene que ir creciendo año a año como equipo. Alternan presión alta con un bloque más bajo que nos obligará a construir y ser pacientes. Y contragolpean rápido por las bandas. No están en su mejor momento en cuanto a resultados, pero creo que en el 10 de 12 del principio a lo mejor sobrepuntuaron un poco y en esta racha creo que debieron haber ganado algún partido. Me acuerdo un remate ante el Villarreal CF que rebotó en dos y saliá. Va a ser duro de pelar".

Manu Bueno

"Terminó muy tocado. En la roja es una equivocación muy grande. Después se demostró que la acción previa al 2-1 es falta y ahí no comete ningún error. Cuando ganamos o perdemos, lo hacemos todos. Yo el primero. Si algo hay en ese grupo es que son una familia, van todos juntos".

Reestructuración de la clasificación

"No podemos quitar méritos a lo que están haciendo. La categoría pinta un poco a lo del año pasado. Hay algunos equipos de la parte baja que por potencial se van a colocar por arriba. Desde el 8º o 9º a la cola hay una diferencia mínima. Y mucha superioridad de los de arriba, insultante a veces. Es lo que están buscando, que tres equipos estén muy por delante del resto, con dos que arrasen. Mas mérito tiene el Atlético de Madrid, que ojalá consiga competirles para que haya un tercero en discordia".

Reflexión sobre lesiones graves en el fútbol

"Como mañana haya un balon largo nuestro, ¿Antonio Sivera saldrá o no? ¿Odysseas Vlachodimos saldrá o no? Esta muy reciente. Como se dé una jugada igual, ¿qué le digo a mi portero, que vaya a tope? Por eso decía lo de dejar pasar un poco de tiempo antes de jugar. Intentaremos competir, pero la reflexión debe ser que pongamos todos los medios para estar lo mejor preparados posibles ante cualquier urgencia. También si ocurre con aficionados, no sólo a los jugadores, que aquí nos juntaremos 45.000 personas. Es verdad que ahora, en un balón dividido, a los jugadores de Deportivo Alavés y Sevilla FC se les va a pasar por la cabeza y va a haber un poco de miedo. Si se aplazase, nos perjudicaría deportivamente, pero es la sensación que tengo".