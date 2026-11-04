La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 5 de noviembre de 2026

El Betis cae por primera vez esta Champions tras plantar cara al Borussia Dortmund en Alemania, el Real Madrid firma una nueva remontada europea ante el AEK y Luis de la Fuente mantiene bajo vigilancia a Kike Salas

La portada de ESTADIO Deportivo de este jueves está marcada por la derrota del Real Betis en su visita al Borussia Dortmund. El conjunto verdiblanco perdió por 2-1 en el Signal Iduna Park, en un encuentro en el que compitió hasta el final, pero en el que terminó cediendo ante el empuje del equipo alemán. Más de 6.000 aficionados béticos acompañaron al equipo en una noche europea que, pese al resultado, quedará en el recuerdo. La jornada europea también dejó una nueva remontada del Real Madrid, que se impuso por 2-3 al AEK de Atenas con un gol de Fede Valverde en el tiempo añadido. Además, Luis de la Fuente sigue de cerca la evolución de Kike Salas.

El Real Betis no pudo prolongar su pleno de victorias en la Champions League, pero dejó una imagen competitiva en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo. El Borussia Dortmund se adelantó en la segunda mitad por medio de Fábio Silva, aunque Aitor Ruibal devolvió la igualdad al marcador. La respuesta alemana no tardó en llegar y, con el tanto de Karetsas, el conjunto de Niko Kovac terminó decantando el encuentro a su favor.

Más de 6.000 seguidores béticos estuvieron presentes en las gradas del Signal Iduna Park para acompañar a su equipo en una cita histórica. El resultado impidió completar una noche redonda, aunque el desplazamiento y la respuesta del beticismo volvieron a poner de manifiesto la dimensión de la afición verdiblanca.

Kike Salas continúa en el radar de la selección española. El central del Sevilla FC no estará en la próxima convocatoria de Luis de la Fuente, pero los técnicos del combinado nacional siguen muy pendientes de su rendimiento con vistas a una posible llamada en el futuro. El principal obstáculo para el defensor sevillista está en la competencia que existe en su posición.

El Real Madrid volvió a tirar de carácter para llevarse los tres puntos en la Champions League. El conjunto blanco venció por 2-3 al AEK de Atenas después de verse por detrás en el marcador en dos ocasiones y encontró en Fede Valverde al protagonista de la noche. El uruguayo firmó el tanto definitivo en el tiempo añadido con un potente disparo desde fuera del área.