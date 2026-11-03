La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 4 de noviembre de 2026

El trágico fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel paraliza el fútbol español y ocupa el espacio principal de la portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles, en el que el fútbol pasa a un segundo plano

El fútbol español sigue conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife de 30 años que falleció este martes después de no poder superar las graves lesiones sufridas tras un golpe recibido durante el encuentro ante el FC Andorra. Una tragedia que ocupa el lugar más destacado de la portada de ESTADIO Deportivo de este miércoles 4 de noviembre, con un mensaje que resume el sentimiento de todo el deporte nacional: "Consternados".

El fallecimiento del futbolista ha provocado una enorme tristeza en el mundo del fútbol y ha llevado a la suspensión de todos los partidos de la Copa de esta semana. Además, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha solicitado que se detengan también las competiciones de Primera y Segunda división como muestra de respeto y duelo por la pérdida del jugador tinerfeño.

La imagen de Jesús de Miguel celebrando con los brazos abiertos, vestido con la camiseta del Tenerife, protagoniza una portada marcada por el dolor y el recuerdo de un futbolista cuya muerte ha sacudido a compañeros, aficionados y profesionales del deporte.

El Betis busca dar un paso hacia la clasificación Champions en Dortmund

La actualidad deportiva también tiene su espacio en la primera página de ESTADIO Deportivo, con el Real Betis como protagonista de una noche europea de máxima exigencia. El conjunto verdiblanco visita al Borussia Dortmund con el objetivo de acercarse a la clasificación, en un escenario de enorme dificultad y ante uno de los rivales más potentes del continente.

La Champions League centra igualmente la atención después de los encuentros disputados este martes por Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal, que ya afrontaron sus respectivos compromisos europeos.

Loïc Badé y la posibilidad de regresar al Sevilla

La portada reserva también un espacio destacado para Loïc Badé. El exsevillista, actualmente en Düsseldorf, protagoniza una entrevista en exclusiva con ESTADIO Deportivo en la que deja abierta la puerta a un posible regreso al Sevilla en el futuro.

"¿Volver al Sevilla en un futuro? Son cosas que pueden llegar", reconoce el defensor francés, que también destaca el momento del equipo de García Plaza: «Juegan bien. Ahora son más equipo y el objetivo es ganar cada semana».

Una portada que combina el duelo por una pérdida irreparable, la ambición europea del Betis y las palabras de un futbolista que todavía mantiene abierta la posibilidad de volver a Nervión.