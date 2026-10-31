El triunfo verdiblanco en La Cartuja ante el Málaga, la goleada del Barça para recuperar el liderato, y este domingo, turno para el Sevilla...

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 1 de noviembre de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 1 de noviembre de 2026:

- Truco y trato

Triunfo verdiblanco que parecía más cómodo al descanso con goles de Bartra y Fornals pero el tanto de Niño llevó el susto a La Cartuja aunque finalmente los hombres de Pellegrini recuperaron la senda de los tres puntos en LaLiga.

- "El halago debilita"

El Sevilla se mide este domingo al Getafe y su entrenador, Luis García Plaza rechazó los piropos para sus jugadores pese al buen inicio de campeonato: "El halago debilita y llevamos toda la rueda de prensa con halagos. No me gusta".

- El Barça vuelve a asustar

Los de Flick pasaron por encima de su rival con un ataque eléctrico y resolviendo el partido al descanso; Raphinha y Lamine firmaron un doblete, a los que se sumaron Fermín y Gordon.