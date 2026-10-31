Betis 2-1 Málaga: Truco y trato, pero con un pequeño susto

Los verdiblancos ganaban cómodamente al descanso y, aunque perdonaron en la recta final, se mostraron más dubitativos de lo esperado ante el colista en una recta final que, tras el gol que recortaba distancias por parte de Adrián Niño, se volvió más incierta; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El reencuentro ocho años y medio después en competición oficial de Real Betis y Málaga CF deparó un derbi andaluz con emoción en la recta final, pues al descanso ganaban los heliopolitanos con claridad y justicia por medio de Marc Bartra y Pablo Fornals, que premiaban la persistencia en el ataque contra un auténtico frontón. En la reanudación despertaron los costasoleños, que recortaron distancias por medio de Adrián Niño y soñaron con el empate en un incierto epílogo donde apareció Álvaro Valles antes y después de que el castellonense y Ez Abde perdonaran la sentencia. El resultado vale para seguir siendo cuartos con autoridad.

El inicio resultó muy agresivo por parte verdiblanca, con un anfitrión aparentemente con prisas por encarrilar el marcador y hundiendo al vecino en su área. Ez Abde y Rodrigo Riquelme protagonizaron por partida triple las primeras escaramuzas, de momento desatinadas, especialmente en el caso del madrileño, que perdonó con su pierna buena a la media vuelta y con la mala, tras balón ganado y cedido por Troy Parrott, en posición aún más ventajosa. La más clara antes del ecuador, sin embargo, fue para Pablo Fornals, taponado a la postre cuando se preparaba para fusilar de zurda a Alfonso Herrero. Le había asistido desde la línea de fondo un omnipresente Isco Alarcón.

Los costasoleños se replegaban con cinco atrás y un evidente bloque bajo, encomendados a lastransiciones rápidas en busca de un islote como Adrián Niño, que lo intentaba desde lejos con más intención que peligro. Trataban de 'picar' los de Manuel Pellegrini a la espalda la zaga blanquiazul las pocas veces que se adivinaban espacios aprovechables, aunque la impericia del ariete irlandés y el extremo marroquí en los controles impedía males mayores. Como Álvaro Valles ante Carlos Dotor, presto para aprovechar el mal despeje de un Marc Bartra que había adivinado previamente las intenciones del 'pichichi' foráneo.

A siete del intermedio, la insistencia heliopolitana obtendría premio: Héctor Bellerín fuerza una falta lateral que Isco Alarcón coloca en la cabeza del central catalán para que éste la cruce picada a las mallas. Cuarto tanto del curso para Marc Bartra (tres con la testa, los dos anteriores en UCL ante el Lille, y uno con la diestra), sorprendente máximo anotador del Real Betis junto a los más esperables Ez Abde y su facilitador la mitad de las veces. Aún sería mayor la fiesta local, pues Pablo Fornals, en la última acción del corto alargue de esta fase, recogía en la frontal un despeje de Adrián Niño y la colocaba rasa junto al palo, imposible para Alfonso Herrero por el bosque de piernas.

Salió encorajinado el Málaga CF, que a punto estuvo de castigar una imprecisión de Fran García, aunque Álvaro Valles anduvo atento al pelotazo centrado de Adrián Niño. Un aviso a navegantes, recibido alto y claro por el conjunto que dominaba en el juego y el marcador, que ajustó su presión y su grado de intensidad. No tardaría el 'Ingeniero' en dar descanso a Isco Alarcón pensando en Champions League, ganando de paso ritmo Antony Matheus dos Santos (entró por un desacertado Rodrigo Riquelme) y Dani Ceballos, también con la visita del miércoles a Dortmund en el horizonte.

En el 68, recortaba distancias Adrián Niño, que remachó a placer un centro-chut con la derecha de Adam Aznou que se envenenó con algún desvío inesperado. Y el simple hecho de perder la doble ventaja puso más nervioso de lo razonable al Real Betis, que perdonó la sentencia por medio de Pablo Fornals (fuera con todo a favor) y Ez Abde (falta directa contra el larguero) y vio cómo Álvaro Valles debía aparecer en escena para calmar las aguas ante los intentos de Chupe, que asustó primero de cabeza y cruzó a la postre en exceso su remate a la salida de un córner. Por fortuna para los intereses verdiblancos, no hubo tiempo para más.

Ficha técnica del Betis - Málaga de LaLiga

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín (Ortiz 83'), Bartra, Natan, Fran García; Fornals (Deossa 83'), Marc Roca; Rodrigo Riquelme (Antony 62'), Isco (Dani Ceballos 62'), Ez Abde; y Parrott (Aitor Ruibal 75').

Málaga CF: Alfonso Herrero; Puga, Einar Galilea, Calero (Juani 80'), Rafita; Dani Lorenzo, Ramón Enríquez (Rafa Rodríguez 61'); Larrubia (Chupe 61'), Dotor (Cajuste 80'), Aznou; y Adrián Niño (Jauregi 86').

Árbitros: Busquets Ferrer (balear), con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR. Amarillas al local Deossa, así como a los visitantes Larrubia y Rafita.

Goles: 1-0 (38') Bartra; 2-0 (45+2') Fornals; 2-1 (68') Adrián Niño.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 11ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante 64.119 espectadores, con una nutrida representación malaguista en las gradas (unos 400 aficionados). En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo) y del que fuera alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, fallecido el lunes.