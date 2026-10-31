Betis - Málaga: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 11 de la Liga EA Sports

El Betis recibe este sábado en La Cartuja al Málaga en un derbi regional en el que los verdiblancos buscan retomar la senda triunfal en LaLiga

El Betis recibe esta tarde al Málaga en el Estadio de La Cartuja en un derbi regional correspondiente a la jornada 11 de LaLiga con la intención de retomar la senda de la victoria en el campeonato liguero.

No en vano, los heliopolitanos encadenan dos partidos sin sumar los tres puntos después de caer por 2-5 contra el Barcelona en una cita muy polémica y empatar en Balaídos con el Celta (0-0). Eso sí, entre medias se impuso al Feyenoord en la Champions para acariciar ya la clasificación, mientras que el estreno copero programado para el miércoles pasado contra el Navalcarnero fue aplazado al parón por el trágico accidente ferroviario.

Ahora mismo, los verdiblancos ocupan la cuarta plaza, que otorga pasaporte de Champions, a cuatro puntos del tercero, el Real Madrid, y con uno de renta sobre el quinto la Real Sociedad, de ahí la importancia de obtener el máximo réditos contra los costasoleños.

El Málaga llega colista a La Cartuja

Una cita propicia tanto en cuanto los costasoleños se presentan en La Cartuja como colistas de la clasificación, sin haber conseguido hasta el momento ninguna victoria. De hecho, el Málaga solo suma puntos, fruto de cinco empates y cinco derrotas, con un pésimo bagaje goleador de solo siete tantos a favor en diez choques.

Eso sí, los de Funes tomaron este jueves con su primera victoria de la temporada al imponerse en Copa al humilde de Sporting de Alcázar por 0-3, lo que. al menos, le sirve para romper su preocupante sequía antes de un partido importante.

Betis-Málaga: ¿A qué hora comienza del partido?

El derbi regional que enfrenta hoy a béticos con malacitanos se disputará en el Estadio se La Cartuja este sábado 31 de octubre de 2026, a partir de las 18:30 horas, por lo que ocupa la tercera franja horaria de la jornada sabatina..

Betis-Málaga: ¿Dónde se puede ver por televisión este encuentro?

Este duelo, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga, podrá verse por plataforma de pago, más concretamente DAZN LaLiga, en los diales 54 en Movistar, y 113 para los clientes de Orange. Como siempre, resulta posible visualizar este duelo en diferentes dispositivos (Smart TV, móviles y tabletas) a través de las respectivas aplicaciones.

Betis-Málaga: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de por televisión, ESTADIO Deportivo ofrece la posibilidad a través de www.estadiodeportivo.com de seguir el choque sin perderse nada con un detallado minuto a minuto con todo lo que suceda en el Estadio de La Cartuja. Una vez concluido el choque, la cobertura continuará con la crónica, las notas de los futbolistas del Betis y las declaraciones de los principales protagonistas.