Lewandowski cuestiona a Lamine Yamal y Nico Paz: "Será imposible mantenerse en la cima tanto tiempo como nosotros"

El delantero polaco lanza una advertencia a las nuevas generaciones: llegar antes a la cima puede dificultar mantenerse en ella durante tantos años, especialmente por el desgaste físico

Robert Lewandowski fue testigo directo de la irrupción de Lamine Yamal en el primer equipo del FC Barcelona. Durante dos temporadas compartió vestuario con un futbolista que, siendo todavía adolescente, ya se había convertido en una de las grandes estrellas del panorama internacional. Ahora, desde su nueva aventura en Estados Unidos, el delantero polaco ha querido poner el foco en una cuestión que considera cada vez más importante: cuánto tiempo podrán mantenerse los jóvenes talentos en la élite.

El exdelantero azulgrana, que dejó el Barça el pasado verano para incorporarse al Chicago Fire de la MLS, ha reflexionado sobre la evolución del fútbol y las diferencias entre su generación y la actual en una entrevista concedida a The Athletic. Su diagnóstico apunta a un problema que va más allá de la calidad o la preparación de los jugadores. Para Lewandowski, el ritmo al que llegan los jóvenes al máximo nivel puede terminar pasándoles factura cuando tengan que sostener esa exigencia durante años.

"En el futuro será imposible mantenerse en la cima tanto tiempo como nosotros. Hoy en día, todo sucede mucho más rápido para los jugadores jóvenes. Alcanzan el máximo nivel mucho antes que nuestra generación, pero precisamente por eso les será más difícil permanecer allí durante mucho tiempo", asegura el internacional polaco.

Una reflexión que afecta directamente a nombres como el de Lamine Yamal, convertido en uno de los referentes del fútbol mundial a una edad en la que otros jugadores todavía están dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. Lewandowski conoce bien su evolución y considera que el desafío para esta generación no será únicamente gestionar la presión mediática o la responsabilidad deportiva que acompaña a su talento.

El desgaste físico, la gran amenaza

El delantero apunta especialmente al cansancio acumulado como uno de los factores que pueden condicionar la longevidad de las nuevas estrellas. "No es por su mentalidad, sino por el cansancio físico. Aunque son jugadores extraordinarios, siguen siendo seres humanos. Y cuando se alcanza el éxito muy pronto, se puede perder un poco de esa ambición que permite mantenerse en la cima", explica.

Lewandowski habla desde una trayectoria que le permite conocer las distintas etapas de una carrera de élite. Su llegada al Borussia Dortmund con 22 años marcó el inicio de una progresión que le llevó a convertirse en uno de los delanteros más determinantes de Europa.

A sus 38 años, el polaco ha decidido afrontar un nuevo reto en la MLS, pero sus palabras también sirven como reflexión sobre el fútbol que viene. La aparición de talentos como Yamal o Nico Paz, capaces de asumir un protagonismo enorme antes de alcanzar la mayoría de edad, plantea un escenario diferente al que vivieron futbolistas de generaciones anteriores.