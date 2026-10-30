Asaltan la casa de Thierno Barry, ex del Villarreal, y se llevan más de 400 mil euros: "Una experiencia extremadamente angustiosa e invasiva"

Thierno Barry, delantero del Everton, sufrió un robo en su domicilio mientras disputaba el encuentro de la EFL Cup inglesa ante el Newcastle. Los ladrones aprovecharon su ausencia para llevarse objetos de gran valor, en un nuevo episodio que aumenta la preocupación entre los futbolistas de la Premier League

La inseguridad vuelve a golpear al fútbol. Thierno Barry, delantero del Everton, ha sido la última víctima de una oleada de robos que está afectando a varios futbolistas de la Premier League. El atacante francés sufrió un asalto en su domicilio durante la noche del jueves, precisamente mientras se encontraba disputando el encuentro de la Copa de la Liga inglesa frente al Newcastle.

Los delincuentes aprovecharon que el jugador y su familia se encontraban fuera de la vivienda para acceder al inmueble y sustraer numerosos objetos de valor. Según las informaciones publicadas por la prensa británica, el botín podría superar los 400.000 euros, una cantidad que refleja la magnitud del robo. La noticia ha causado una enorme preocupación en el entorno del futbolista, que pasó de celebrar una importante victoria deportiva a conocer lo sucedido en su residencia.

De marcar un gol con el Everton a descubrir el asalto a su vivienda

La noche había comenzado de manera inmejorable para Thierno Barry. El delantero fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Everton por 3-1 ante el Newcastle, un resultado que permitió al conjunto dirigido por David Moyes conseguir su clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa. El atacante francés participó directamente en dos de los goles de su equipo, firmando una asistencia y anotando el tercer tanto del encuentro.

Los ladrones aprovecharon la ausencia de los residentes para hacerse con diferentes pertenencias de elevado valor económico. Entre los objetos sustraídos figurarían joyas y artículos de colección, incluidos ejemplares de primeras ediciones firmadas de Harry Potter. Afortunadamente, ninguno de los integrantes de la familia se encontraba en el domicilio cuando se produjo el robo, por lo que no hubo que lamentar daños personales.

La pareja de Barry rompe su silencio y ofrece una recompensa

Fue Charlene, pareja del delantero del Everton, quien confirmó públicamente lo sucedido a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje en el que expresó la angustia que había provocado el incidente. "Desafortunadamente, nuestra casa fue asaltada esta noche mientras estábamos en el partido de fútbol. Por suerte, no había nadie en casa en ese momento, pero sigue siendo una experiencia extremadamente angustiosa e invasiva para nosotros y nuestra familia", explicó.

Además, la pareja del futbolista realizó un llamamiento para intentar identificar a los responsables del robo, ofreciendo incluso una compensación económica a quienes puedan facilitar información relevante. "Si alguien ha visto u oído algo sospechoso, o tiene alguna información que pueda ayudar, estaríamos enormemente agradecidos si se pusiera en contacto con nosotros. También estamos dispuestos a ofrecer una recompensa económica por cualquier información que ayude a identificar a los responsables", añadió.

Una oleada de robos que preocupa a la Premier League

El asalto a la vivienda de Thierno Barry no constituye un caso aislado. En las últimas semanas, otros futbolistas de la Premier League también han sufrido robos en sus domicilios, una circunstancia que está generando una creciente inquietud en el fútbol inglés. Uno de los episodios más recientes tuvo como protagonista a Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, cuya residencia fue asaltada mientras se encontraba disputando un encuentro de la Champions League frente al Como. También Morgan Gibbs-White ha sufrido una situación similar.

La coincidencia de varios asaltos ha puesto el foco sobre grupos de delincuentes que podrían estar aprovechando los compromisos deportivos de los futbolistas para actuar cuando saben que las viviendas se encuentran desocupadas. Una situación que vuelve a poner sobre la mesa la seguridad de los futbolistas de élite y de sus familias, especialmente ante la exposición pública de sus rutinas y desplazamientos. Mientras tanto, Barry intenta recuperarse del desagradable episodio después de una jornada que, en lo deportivo, había sido una de las más destacadas de su temporada.