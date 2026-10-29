Sergio García, técnico del Espanyol: "Creo que Manolo es buena gente, nos llevamos muy bien, le deseo lo mejor y aquí sabe que siempre tendrá un amigo"

El entrenador interino del Espanyol ha repasado el estado anímico de la plantilla, su oportunidad en el primer equipo y lo que espera de los jugadores ante el Villarreal

Sergio García será el encargado de intentar darle los tres puntos al Espanyol este viernes en La Cerámica. La destitución de Manolo González tras la eliminación de Copa del Rey a manos del Sestao River el pasado martes, ha provocado que sea el técnico del filial perico el que tome las riendas del vestuario provisionalmente hasta que el próximo martes sea presentado Eder Sarabia.

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Por todo ello, el exdelantero fue preguntado por cómo se ha encontrado a la plantilla anímicamente. "La gente, es normal, estaba cabizbaja pero tienes la oportunidad de volver a levantarte. Los jugadores son adultos y hay plantilla suficiente para revertir la situación. La gente está con ganas. Son maduros, saben cómo va esto del fútbol. Esperamos, mañana, hacer un gran partido", ha dicho el técnico interino, que ha tratado más cuestiones.

Qué les ha dicho a los jugadores

"Ayer estuve hablando con ellos. Al final, es lo que he dicho, cuando te eliminan y llevas una racha en la que los resultados no han sido los mejores, siempre cuesta el tema anímico. Pero creo que son gente madura, que saben cómo va esto del fútbol, que a veces no se consigue lo que uno quiere. Hablando con ellos, al final se les veía mucho más animados, con muchas ganas, con ilusión de poder revertir la situación y de que el viernes podamos hacer un gran partido".

Los elogios de Monchi a Sergio García

"Bien, yo pienso igual. La verdad es que el club va de la mano y entiendo que busque otro entrenador, porque es muy pronto. Yo acabo de coger el filial, que es mi primera experiencia con gente adulta. Pero estoy aquí para servir al club en cualquier momento. Si hubiera pasado, podría estar ahí, pero entiendo que es normal porque el club necesita un míster para poder revertir la situación. Estoy encantado de estar en el B, seguir creciendo y, en algún momento, cuando me llegue la oportunidad, aprovecharla".

Ha hablado con Sarabia

"No, no he hablado con él. El club ya tiene un míster. El partido de mañana lo dirijo yo y voy a ir con mis ideas, con las ideas claras que tengo de cómo podemos hacerles daño. Vamos a trabajarlo entre hoy y mañana para que así sea, sin nada preparado del míster que viene a partir de ahora".

Pueden ganar al Villarreal

"Estoy convencido. No solo yo, sino toda la gente que estamos aquí, que nos hemos puesto a trabajar ahora con el primer equipo. Estamos convencidísimos de que mañana, aunque no sé si hay gente que piensa que no hay partido, podemos conseguir los tres puntos. Sabemos que el Villarreal es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene grandísimos jugadores, pero yo confío en nuestra plantilla. Creo que tenemos grandes jugadores y vamos a intentar sacarles el mayor partido posible para mañana".

Ilusionado con su primera oportunidad en la elite

"A mí siempre me hace ilusión poder entrenar y si es aquí, muchísimo mejor. Ya lo dije en su día, que me encantaba, que me encantaría volver. He vuelto y ahora tengo esta oportunidad de estar mañana en el primer equipo como entrenador, después de haber estado como jugador. Estoy ilusionado, con ganas. Tengo muchas ganas de que llegue la hora del partido porque creo que podemos hacer un buen partido. Confío mucho en los jugadores y estoy encantado de poder disfrutarlo, pero con la máxima exigencia para mañana, porque no va a ser nada fácil".

Se verá algo diferente

"Me he visto todos los partidos. Al final, ver al Espanyol me gusta, aunque a veces pierdes y no estás contento. Pero me he visto todos los partidos. Y bueno, ya lo veréis mañana, si hay cambios o no. Todavía es muy pronto porque hay jugadores que han jugado mucho tiempo en Copa y hay que ver cómo están físicamente, si pueden llegar bien. Necesitamos gente que mañana trabaje, que corra, que tenga compromiso por el club y que nos ayudemos entre todos para que mañana, que va a ser un partido difícil, no sea tan difícil y entre todos nos podamos ayudar".

Mensaje a la afición perica

"Como he estado del lado de los chicos que están ahora, me gustaría que todos estuviésemos del mismo lado. El Espanyol es grande, igual que la afición. Siempre está en las buenas y en las malas está mucho más. No han habido buenos resultados, pero ahora llega gente nueva. Estoy en este partido y, entre todos, esperamos crear cosas bonitas para que la gente se ilusione. Todos juntos llevaremos al Espanyol donde se merece, que es mucho más arriba".

La salida de Manolo González

"Al final no es de buen gusto que se vaya un entrenador, porque también lo conocía. Hemos hablado bastantes veces en el día a día, entre el primer y el segundo equipo. Pero al final esto es fútbol y pueden pasar estas cosas. Desearle lo mejor. Creo que Manolo es buena gente, nos llevamos muy bien y a nadie le deseo nunca nada malo. Al revés, siempre le deseo lo mejor. Espero que en un futuro tenga sitios buenos a los que poder ir y aquí ya sabe que siempre tendrá un amigo".

El estilo de Eder Sarabia

"No lo conozco personalmente. Lo he visto en los clubes que ha llevado. Si la dirección deportiva cree que nos va a venir bien, confío plenamente que será así. Monchi ha rastreado el mercado y si Eder ha venido es porque nos vendrá bien y nos ayudará en todo. No solo al primer equipo, también a llevar al club mucho mejor. Si ha venido él es porque puede llevar al equipo mucho más arriba".

El Villarreal

"No empezó muy bien LaLiga, pero ha hecho un cambio y está jugando mucho mejor. Esto es fútbol. Creo que podemos hacerle daño en muchas cosas pero es trabajarlo. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero con las tres o cuatro cosas que podamos trabajar se les puede hacer daño. Espero que así sea".

La acogida del vestuario

"He estado hablando con los capitanes. Creo que el equipo me acogerá bien porque soy una persona cercana a los jugadores y al final estoy aquí para ayudarlos, para poder aportar mi granito de arena con ellos. Sí que es verdad que tenemos ideas distintas, pero las ideas hay que trabajarlas, no es fácil. Intentaremos que mañana se vea un mejor Espanyol".