Manolo González, ex técnico del Espanyol: "Lo único que me sabe mal es que todo habría podido acabar de otra manera"

El ya ex entrenador perico se ha despedido del Espanyol y de su afición a través de una carta donde desea lo mejor para el club, al que se muestra agradecido por la oportunidad recibida

Manolo González ya es historia del RCD Espanyol después de la debacle copera del pasado martes frente al Sestao River. Monchi ya anunció a Eder Sarabia como nuevo entrenador perico y hoy el director deportivo ha justificado este cambio en el banquillo, además de aclarar que ofreció a Manolo González sentarse con él para despedirse ante los medios, costa que rechazó el ya ex técnico.

Sin embargo, Manolo González no se ha querido marchar en silencio y ha optado por mandar una carta, que hizo publicar apenas unos minutos después de que Monchi acabara su comparecencia de prensa. Una misiva corta pero emotiva con deja claro su amor al Espanyol:

Buenos días, pericos y pericas. He querido dejar pasar dos días antes de escribir estas líneas. Tampoco es el momento de extenderme demasiado, pero sí de dar las gracias. Muchas gracias al Club y a las personas que confiaron en mí para llegar, primero al filial y después al primer equipo, y poder cumplir un sueño. Gracias también a todas las personas del Club que siempre han remado, ayudado y nos han apoyado.

Muchas gracias a la afición por su cariño y su apoyo desde el primer día, incluso en los momentos más delicados y complicados. Lo único que me sabe mal es que todo habría podido acabar de otra manera, pero me llevo todo lo que hemos conseguido y vivido juntos. Gracias a todos los jugadores, desde los del filial cuando llegué hasta los del primer equipo, por todo el trabajo realizado y por haber ayudado, entre todos, a conseguir los objetivos.

No puedo olvidarme de los fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, Toni Borrell, Andrés Merello, utilleros, tanto del primer equipo como del filial, delegado del filial y primer equipo, el cuerpo técnico del filial cuando llegué y, obviamente, de todos los miembros de mi cuerpo técnico: Gerard Garrido, Dani Parra, David Martín, David Llobet, César del Pozo, Josep Pascual e Iñigo Arteaga.

En definitiva, con los errores y los aciertos, siempre estaré agradecido por todos estos años y por todo lo que hemos vivido juntos. Siempre querré lo mejor para el Espanyol. ¡Ha sido un honor! ¡Gracias, pericos, para siempre!

Manolo González llegó al primer equipo del Espanyol tras la destitución de Ramis en marzo de 2024, tras dirigir antes al filial. El entrenador, artífice del ascenso del Espanyol a Primera en 2025, ha vivido situaciones deportivas irregulares, aunque se queda con todo lo positivo como ha recalcado en la carta.

Eder Sarabia vuelve a los banquillos

Eder Sarabia es el nuevo entrenador del Espanyol hasta el 30 de junio de 2028, aunque no se sentará en el banquillo este viernes ante el Villarreal. El técnico bilbaíno, de 46 años, tomará el relevo en el banquillo blanquiazul de Manolo González, destituido este pasado martes tras ser eliminado de la Copa del Rey ante el Sestao (4-3).

Sarabia será presentado el próximo martes, 3 de noviembre, en el RCDE Stadium y no dirigirá al conjunto blanquiazul este viernes contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Lo hará Sergio García, técnico del filial.

El nuevo responsable del banquillo blanquiazul fue asistente de Quique Setién en Las Palmas, Betis y Barcelona, antes de ocupar el puesto de primer entrenador en el Andorra y el Elche. Pese a lograr la permanencia la pasada temporada, Sarabia renunció a seguir al frente del conjunto ilicitano, aunque tenía contrato en vigor, por motivos personales.

Su idea, en principio, era tomarse un año sabático, pero finalmente ha aceptado el reto de dirigir al Espanyol, cuyo relevo en el banquillo era un secreto a voces desde que el pasado sábado cayó ante el Racing en Santander (2-1) y acabó la jornada en puestos de descenso, confirmado el pasado martes con el fracaso copero.