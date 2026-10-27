Oficial: El Espanyol destituye a Manolo González

El Espanyol ha destituido a Manolo González tras la eliminación en la Copa del Rey ante el Sestao y una preocupante racha de resultados. El técnico gallego se marcha después de dos años y medio en los que cumplió los objetivos del club, pero con el equipo en puestos de descenso y solo cuatro victorias en lo que va de 2026

El RCD Espanyol ha decidido poner fin a la etapa de Manolo González al frente del primer equipo. La eliminación en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Sestao ha terminado de sentenciar al entrenador gallego, que abandona el banquillo después de dos años y medio en los que logró cumplir los objetivos marcados por el club, pero que no ha conseguido encontrar una salida a la delicada situación deportiva que atraviesa el equipo.

La derrota copera ha sido el último golpe para un Espanyol que llevaba semanas ofreciendo señales preocupantes. La goleada encajada ante el Elche, que llegó a jugar con diez futbolistas, ya había puesto en cuestión la continuidad del técnico. Sin embargo, desde la entidad se optó por darle margen para revertir la situación tras el parón, una confianza que no ha tenido el efecto esperado. Los resultados tampoco han acompañado en Liga. El conjunto perico se encuentra en puestos de descenso después de sumar dos victorias, dos empates y seis derrotas en las diez primeras jornadas. Una trayectoria que, unida a la irregularidad que arrastra desde comienzos de año, ha acabado por precipitar el cambio en el banquillo.

La eliminación ante el Sestao ha sido especialmente dolorosa por la forma en la que se produjo. El Espanyol llegó a ponerse por delante, pero los errores defensivos y la falta de contundencia en las acciones a balón parado terminaron condenando a los blanquiazules. Manolo González no ocultó su abatimiento tras el encuentro y reconoció que se trataba de "uno de los peores días" de su vida.

Un 2026 para olvidar que termina con cuatro victorias en 31 partidos

La destitución no se explica únicamente por el tropiezo en la Copa. El rendimiento del Espanyol durante 2026 ha ido debilitando la posición del entrenador hasta dejarla prácticamente sin margen de maniobra. El equipo solo ha conseguido cuatro victorias en los 31 partidos disputados en lo que va de año, una estadística que refleja las dificultades que ha tenido para mantener la regularidad.

A esa dinámica se suma el recuerdo de la segunda vuelta de la pasada temporada, que ya dejó dudas sobre la capacidad del equipo para sostener los resultados. La dirección deportiva esperaba una reacción en este inicio de curso, pero la caída a la zona de descenso y el golpe de la eliminación copera han terminado por cerrar la etapa del técnico gallego.

Manolo González se marcha dolido: "No creo que sea justo"

Tras la derrota ante el Sestao, Manolo González compareció ante los medios visiblemente afectado. El entrenador asumió su responsabilidad por lo ocurrido, aunque también quiso reivindicar el trabajo realizado desde su llegada al primer equipo. "Creo que hemos hecho un gran trabajo durante dos años y medio, consiguiendo objetivos, y acabar con un partido así a mí me sabe muy mal", lamentó. El técnico repitió en varias ocasiones que estaba viviendo uno de los momentos más duros de su carrera y reconoció que necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido.

Uno de los aspectos que más le indignaron fue la fragilidad defensiva de su equipo, especialmente en las jugadas a balón parado. El Espanyol había conseguido ponerse por delante, pero volvió a conceder goles que terminaron costándole la eliminatoria. "Son errores de concentración que no puedes tener a un nivel así", señaló. También tuvo palabras para la afición blanquiazul, a la que pidió disculpas por la imagen ofrecida. "Es lo primero que pienso cada día cuando el equipo no gana, son por los primeros que sufro", explicó, antes de insistir en que el resultado había sido especialmente doloroso por la manera en la que se produjo. Preguntado por una posible dimisión, el técnico aseguró que en ese momento no estaba pensando en ello y que necesitaba reflexionar antes de tomar cualquier decisión. Horas después, su etapa en el banquillo perico ha llegado a su final.

Un relevo obligado a cambiar la dinámica

La salida de Manolo González abre ahora una nueva etapa en el Espanyol, que deberá encontrar un entrenador capaz de frenar la caída en Liga y devolver la confianza a una plantilla golpeada por los últimos resultados. La prioridad inmediata será abandonar los puestos de descenso y recuperar la solidez que el equipo ha perdido en las últimas semanas.