Copa del Rey 2026 / 27 en directo hoy | Partidos y resultados de primera ronda: Espanyol, Elche, Almería, Girona, Córdoba, Villarreal, Rayo Vallecano, Málaga...

Sigue en directo los partidos de este martes de la primera ronda de la Copa del Rey...

Bienvenidos a la retransmisión en directo de la jornada que nos espera este martes en la primera ronda de la Copa del Rey...

Desde este mismo momento hasta casi entrada la medianoche, le iremos contando lo que ocurra en cada uno de los escenarios donde esta tarde-noche se disputa la Copa del Rey... y para empezar, vamos a hacer un repaso de los partidos de hoy...

El primer partido de este martes será el que enfrente al CD Cuarte y al Girona FC a partir de las 18:30 horas. El conjunto de Cuarte de Huelva (Zaragoza), de Tercera RFEF, buscará dar la primera sorpresa de la jornada.

La Copa del Rey entra en juego este martes con la primera ronda en la que ya hay varios equipos de Primera división que se jugarán el pase a la segunda ronda. Siempre suele haber sorpresas en las primeras eliminatorias por lo que clubes como el Espanyol, el Villarreal, el Elche, el Málaga o el Rayo Vallecano deberán tener mucho cuidado si no quieren verse fuera del siempre ilusionante torneo copero a las primeras de cambio.

Desde las 19:30 horas, cuando la jornada comienza con el CD Cuarte-Girona FC, hasta los partidos de las 21:00 horas, donde ya estarán en liza dos equipos de Primera y entrarán otros tres en juego, la Copa del Rey busca de nuevo devolver la emoción del fútbol a aquellos clubes humildes, algunos incluso de barrio, que sueñan con la posibilidad de enfrentarse a los futbolista de la máxima elite y por qué no, eliminarlos en una noche épica para su equpo y su afición.

Además también entran hoy en competición varios clubes de Segunda división como son los casos del Girona, el Almería, la UD Las Palmas, el Córdoba y otros míticos del fútbol español como el Sestao River, Cultural Leonesa, CD Extremadura o Recreativo de Huelva.