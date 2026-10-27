Copa del Rey 2026 / 27 en directo hoy | Partidos y resultados de primera ronda: Espanyol, Elche, Almería, Girona, Córdoba, Villarreal, Rayo Vallecano, Málaga...
Sigue en directo los partidos de este martes de la primera ronda de la Copa del Rey...
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CUARTE 0-2 GIRONA
¡Gol de Pyshchur!
Amplía la ventaja el conjunto gironí para encarrilar su pase a la segunda ronda...
¡DESCANSO EN LOS PARTIDOS DE LAS 19:00 HORAS!
Gana el Sestao River al Espanyol, empatan Pinatar y Elcha y gana el Europa al Calamocha...
¡ARRANCA EL CASTELLONENSE-ALMERÍA!
Comienza el choque en el Eliseo Pla Ramírez...
SESTAO RIVER 2-1 ESPANYOL
¡Remonta el Sestao River!
Sensacional remate de cabeza de Ugarte en el segundo palo tras un saque de esquina, remate picado abajo para que Dmitrovic no pueda sacarlo...
PINATAR 1-1 ELCHE
¡Gol de Ezequiel Ponce!
Empata el conjunto de Anselmi a la media hora de partido...
CALAMOCHA 0-1 EUROPA
¡Gol de Youssef!
El Europa se pone por delante el cuarto partido de esta tarde...
PINATAR 1-0 ELCHE
¡Gol del Pinatar!
Se adelanta el conjunto local tras una buena definición de José Antonio Pérez...
CUARTE 0-1 GIRONA
Descanso en Cuarte. Vence el Girona con el gol de Abel Ruiz.
SESTAO RIVER 1-1 ESPANYOL
¡Gooooooooool del Sestao River!
Empata el Sestao en una buena jugada y una mejor de definición de Carrión...
SESTAO RIVER 0-1 ESPANYOL
¡Gol de Marcos Fernández de penalti!
Cometieron el penalti sobre el delantero perico y él mismo lo transforma engañando al portero local...
CUARTE 0-1 GIRONA
¡Gol del Girona!
Abel Ruiz adelanta al Girona ante el Cuarte a los 22 minutos de juego...
¡ARRANCAN TRES PARTIDOS MÁS!
Ya en juego el Sestao River-Espanyol, Calamocha-Europa y Pinatar-Elche...
El estadio del Sestao River, también listo...
Y en menos de media hora, tres partidos más y entre ellos dos Primeras: Espanyol y Elche...
¡ARRANCA EL PARTIDO EN CUARTE!
¿Caerá algún equipo de Primera división en esta primera ronda? ¿Protagonizará algún equipo humilda la sorpresa de esta jornada?
El Municipal Cuarte de Huerva ya está listo para acoger el primer duelo de Copa del Rey...
¡YA TENEMOS EL ONCE DEL GIRONA!
Los árbitros que dirigirán hoy
Aquí podéis repasar las designaciones arbitrales de la jornada de hoy de la Copa del Rey...
El primer partido de este martes será el que enfrente al CD Cuarte y al Girona FC a partir de las 18:30 horas. El conjunto de Cuarte de Huelva (Zaragoza), de Tercera RFEF, buscará dar la primera sorpresa de la jornada.
Estos son los partidos de hoy
Desde este mismo momento hasta casi entrada la medianoche, le iremos contando lo que ocurra en cada uno de los escenarios donde esta tarde-noche se disputa la Copa del Rey... y para empezar, vamos a hacer un repaso de los partidos de hoy...
¡¡¡MUY BUENAS TARDES!!!
Bienvenidos a la retransmisión en directo de la jornada que nos espera este martes en la primera ronda de la Copa del Rey...
La Copa del Rey entra en juego este martes con la primera ronda en la que ya hay varios equipos de Primera división que se jugarán el pase a la segunda ronda. Siempre suele haber sorpresas en las primeras eliminatorias por lo que clubes como el Espanyol, el Villarreal, el Elche, el Málaga o el Rayo Vallecano deberán tener mucho cuidado si no quieren verse fuera del siempre ilusionante torneo copero a las primeras de cambio.
Desde las 19:30 horas, cuando la jornada comienza con el CD Cuarte-Girona FC, hasta los partidos de las 21:00 horas, donde ya estarán en liza dos equipos de Primera y entrarán otros tres en juego, la Copa del Rey busca de nuevo devolver la emoción del fútbol a aquellos clubes humildes, algunos incluso de barrio, que sueñan con la posibilidad de enfrentarse a los futbolista de la máxima elite y por qué no, eliminarlos en una noche épica para su equpo y su afición.
Además también entran hoy en competición varios clubes de Segunda división como son los casos del Girona, el Almería, la UD Las Palmas, el Córdoba y otros míticos del fútbol español como el Sestao River, Cultural Leonesa, CD Extremadura o Recreativo de Huelva.