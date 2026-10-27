Luis García prioriza la Copa del Rey: "Tenemos que ir con ilusión"

El entrenador del RCD Mallorca ha señalado que su equipo tiene que afrontar con ilusión máximo el partido de la primera ronda que va a disputar contra el CD Alcoyano en donde es claro favorito para pasar a la siguiente eliminatoria

Luis García, entrenador del RCD Mallorca, ha atendido a los medios de comunicación en la víspera del partido de primera ronda de la Copa del Rey en donde el equipo bermellón se va a enfrentar contra el CD Alcoyano, de Primera RFEF. Es favorito el RCD Mallorca, pero el técnico le ha pedido a sus jugadores máxima implicación e ilusión para ganar la eliminatoria.

Luis García ha comenzado su intervención en la sala de prensa advirtiendo la motivación que va a tener el CD Alcoyano. "Tuvimos la suerte de verlo en directo y de contar con un análisis del equipo por parte de la gente del filial, que trabaja muy bien. Esta semana hemos podido analizarlo. Es un equipo que afrontará la competición con mucha ilusión. Nosotros tenemos que igualar esa ilusión y esas intensidades y, a partir de ahí, demostrar que estamos en otra categoría. No es fácil generar situaciones ante ellos y los tres jugadores de arriba son muy interesantes. Va a ser un partido competido".

Por otro lado, el entrenador del RCD Mallorca ha pedido a sus jugadores máxima implicación y atención en la Copa del Rey y olvidar, de manera puntual, la Segunda división. "Emocionalmente tenemos que ir con ilusión. Está claro que ciertos jugadores que no han podido participar podrán hacerlo y demostrar el nivel que tienen. Lo más importante es sacar un equipo muy competitivo. Todavía quedan muchos días para el partido de Cádiz, así que hay tiempo para recuperar. Es el momento de que otros jugadores que han estado a la sombra o han tenido menos minutos puedan demostrar que están preparados. Vendrá algún jugador del filial; para nosotros es importante mirar hacia abajo. Si podemos darles continuidad dentro del primer equipo, es importante. Algún jugador se va a quedar aquí".

Luis García Plaza analiza el momento del RCD Mallorca

Luis García ha sido preguntado por el partido contra el CD Leganés, que terminó con empate a uno, pero el entrenador no ha querido hablar de ello porque quiere darle importancia máxima a la Copa del Rey. "Por respeto a la Copa, voy a responder únicamente preguntas sobre la Copa del Rey. Vamos a centrarnos en eso. A partir del sábado responderé a todo lo relacionado con LaLiga".

Con todo, el técnico ha reflexionado sobre el momento de forma que atraviesa su equipo y ha señalado que el RCD Mallorca ahora mismo está centrado en mejorar su rendimiento y corregir errores. "Nosotros tratamos de buscar mejoras cada día. Tenemos que tener muy claro que, cada día que competimos, debemos exigirnos para ser mejores. Hemos incidido en las fases defensiva y ofensiva para que todo eso nos acerque a ganar partidos".

El RCD Mallorca es uno de los equipos favoritos para conseguir el ascenso a Primera división, pero actualmente el conjunto bermellón no está entre los dos primeros de la clasificación que consigue dicho logro. De hecho, no está siquiera entre los puestos 3 y 6 que le darían pase para disputar la eliminatoria de play off ya que es séptimo clasificado con 19 puntos.