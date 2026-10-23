"A Arrasate le sudaba tres cojones lo que le decíamos los capitanes y el grupo"

Dani Rodríguez ha cargado contra el actual entrenador de Osasuna por la gestión del vestuario que realizó en su etapa al frente del Mallorca, responsabilizándolo del descenso del conjunto balear a Segunda división

Jagoba Arrasate está de vuelta en Osasuna, donde estrenó su segunda etapa con una victoria ante el Racing de Santander en la pasada jornada. Pero en medio de esa renovada felicidad reinante en el entorno rojillo, Dani Rodríguez ha reabierto la herida del polémico enfrentamiento que mantuvo con el entrenador vasco cuando dirigía al Mallorca, con el que firmó hace tres veranos, tras decidir poner fin a sus seis temporadas en el banquillo de El Sadar.

En su primera campaña en Son Moix, el de Berriatua logró dejar al equipo en el décimo puesto, a cuatro puntos de una octava plaza que tuvo el premio de un billete para la Conference League. Pero su segunda temporada fue diferente. Los resultados fueron otros muy distintos y en febrero fue destituido tras una derrota ante el Celta de Vigo que dejaba a los bermellones en la antepenúltima posición de LaLiga, en puestos de descenso.

El origen del conflicto entre Dani Rodríguez y Jagoba Arrasate

Antes de ello, en los albores del curso, Dani Rodríguez, hoy día jugar del Leganés, estalló en redes sociales al criticar que Arrasate decidiera alinear a Jan Virgili antes que a él y dudara de la meritocracia implantada por el técnico. "Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega. Que ocurra algo así manda un mensaje horrible al vestuario: da igual la lealtad, el trabajo o la entrega", señaló.

La reacción fue contundente tanto por parte del entrenador, que se negó a seguir contando con el centrocampista, como por el club balear, que le sancionó con diez días de empleo y sueldo, le retiró la capitanía y lo apartó, para acabar rescindiendo su contrato. Ahora, meses después de aquel incidente, el gallego, de 38 años, admite que las formas no fueron las mejores, pero tiene claro una cosa: "Jagoba Arrasate fue mi único problema en tantos años”.

"Malas actitudes" en el vestuario que Arrasate pasó por alto

En este sentido, Dani Rodríguez culpó al actual técnico de Osasuna del descenso del Mallorca, certificado ya sin él al frente. Para explicarlo, desveló que hubo problemas internos en el vestuario que el preparador vasco no quiso atender, lo que acabó fracturando la unión de un grupo que tanto tiempo había costado en armar.

"En todos los equipos hay malas actitudes y malos comportamientos que necesitan una gestión por parte del entrenador. Cuando las malas actitudes vienen de gente que no juega ellos solos se están apartando de la dinámica del equipo, pero cuando hay malas actitudes de gente que es importante necesitas la gestión del entrenador. Si esas malas actitudes no tienen una consecuencia o un castigo, el grupo se rompe", explicó.

Dani Rodríguez solo se arrepiente de las formas: "No me equivocaba mucho"

Ahondando en este argumento, el de Betanzos insistió en que Arrasate era conocedor de esa situación pero decidió lavarse las manos. "Cuando tienes el apoyo de los capitanes y te dicen que eso no puedes dejarlo pasar, pero por un oído le entraba y por otro le salía... Es que le sudaba tres cojones lo que le decía yo y lo que le decía el grupo", destacó en Onda Cero.

"El vaso rebosó y estallé de la peor manera posible para mí y para el grupo. En ese momento me equivoqué y asumí todas las consecuencias, pero lo que estaba defendiendo era al grupo", añadió sobre la reacción que propició su salida del Mallorca después de ocho temporadas en sus filas, aunque consideró que lo ocurrido después, con la pérdida de la categoría, vino a darle la razón. "Creo que la gente se ha dado cuenta de que no me equivocaba mucho”, sentenció.