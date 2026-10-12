La derrota ante el Betis le cuesta el puesto a Ramis: Osasuna sorprende con el fichaje de Jagoba Arrasate

El técnico catalán abandona el conjunto navarro después de solo 8 jornadas disputadas y se convierte en el segundo entrenador destituido en Primera división, provocando el regreso a El Sadar del segundo entrenador con más partidos en la historia del club rojillo

La derrota de Osasuna en La Cartuja ante el Real Betis por 5-2 ha provocado la destitución fulminante de Luis Miguel Ramis como entrenador del conjunto rojillo, que ha encajado 14 goles en sus tres últimas salidas y se encuentra a tres puntos del descenso. El buen arranque de curso, con 7 puntos de 9 posibles, ha dado paso a una pobre racha de cinco jornadas sin ganar, con un empate ante el Rayo Vallecano (1-1) como único resultado positivo, y la paciencia de los dirigentes del club navarro ha acabado por agotarse.

Con Ramis se marcha todo su cuerpo técnico y Osasuna le desea "suerte"

"La decisión se ha adoptado esta mañana en una reunión de la junta directiva en la que se ha refrendado el criterio de la dirección deportiva. También finalizarán su etapa en la entidad los miembros de su equipo de trabajo José Manuel Gil, Iván Madroño, Miguel Ángel Fernández y José Fajardo", ha puntualizado la entidad de El Sadar en un comunicado, oficializando así la segunda destitución del curso en Primera división, tras la de Carlos Corberán en el Valencia.

De este modo, Ramis pone fin de forma precipitada a su estreno en la máxima categoría como entrenador, tras haber dirigido en Segunda a UD Almería, Albacete, Tenerife, Espanyol y Burgos, con solo 8 jornadas disputadas. Lo hace, además, con un tremendo enfado contra el colegiado del choque ante el Real Betis, en el que reclamó una explusión de Natan justo antes del 4-2. "Entiendo que en el campo tengas la duda, pero el VAR ha visto la imagen y es clarísima, es roja", afirmó.

"El Club Atlético Osasuna quiere agradecer a Luis Miguel Ramis y a los componentes de su staff el trabajo realizado en la entidad y les desea suerte en sus futuros retos profesionales", añadió en su nota el club de Pamplona, que no ha tardado en confirmar a su sustituto, que no es otro que Jagoba Arrasate, que estaba en paro desde que la pasada campaña fue destituido por el Mallorca en el mes de febrero.

Mañana, presentación de Jagoba Arrasate, que vuelve con Alikza

Regresa de ese modo a El Sadar el segundo técnico con más partidos en la historia del club rojillo, que será presentado mañana a las 12:30 horas en el estadio de la capital navarra y dirigirá su primer entrenamiento el miércoles a las 10:30 horas, en una sesión que tendrá lugar a puerta abierta en Tajonar.

"El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con Jagoba Arrasate para que sea su entrenador hasta el 30 de junio de 2029. El segundo técnico con más partidos dirigidos en la historia del club retorna a la entidad rojilla para suscribir una vinculación para lo que resta de curso y dos temporadas más. En su segunda etapa al frente del equipo rojillo volverá a contar con Bittor Alkiza como segundo entrenador. Próximamente, se ofrecerán los detalles sobre el equipo de trabajo que le acompañará en este nuevo proyecto", ha puntualizado el club osasunista.

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El comunicado de Osasuna: "El legado de un ciclo longevo y exitoso"

"Con 256 partidos en el banquillo de Osasuna, Jagoba Arrasate Elustondo (22 de abril de 1978; Berriatua, Bizkaia) no necesita presentaciones. Llegó a la entidad rojilla en 2018 tras haber entrenado en la Real Sociedad y el Numancia. Su primera temporada en el banquillo navarro fue memorable gracias a la consecución de un contundente ascenso a Primera División y el campeonato de la categoría de plata. Posteriormente, llegaron cinco permanencias holgadas en la élite, algunas de ellas acompañadas de hitos que han quedado grabados en la historia del club. El más destacable fue el subcampeonato de la Copa del Rey en la campaña 2022/23, cuando además de luchar por el título en Sevilla, el equipo fue capaz de clasificarse para la UEFA Conference League. El regreso a Europa y la primera participación en la historia del club en la Supercopa de España fueron otros hitos con los que Jagoba cerró su anterior etapa en la entidad.

Tras dirigir al Real Club Deportivo Mallorca en 68 encuentros, el técnico de Berriatua regresa a un club en el que no sólo dejó un gran legado deportivo, sino una calidad humana y valores que le permitieron conectar con una afición que el próximo domingo, ante el Real Racing, volverá a verlo en el banquillo local de El Sadar", ha resaltado Osasuna en su comunicado.