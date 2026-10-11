Ramis, sobre la acción del 4-2: "Rubén está por delante, le gana a Natan, y al cruzarse lo toca y va al suelo, es roja, clarísima"

El técnico de Osasuna lamenta la mala suerte de sus jugadores en un partido donde no merecieron un marcador tan abultado, marcado por la no expulsión de Natan y "un penalti muy riguroso"

Luis Miguel Ramis, técnico de Osasuna, ha analiza la derrota de su equipo a manos del Betis asegurando que no merecían un marcador tan abultado en contra. Ante los micrófonos de Movistar+ analizaba además el penalti que le señalaron en contra y sobre todo la jugada del 4-2 de Isco, que viene precedida de una posible falta de Natan sobre Rubén García que el VAR revisó pero no cambió la decisión del falta.

Para el técnico rojillo no hay lugar a dudas, era falta de Natan y roja al tratarse del último hombre. "Es clarísima, yo la acabo de ver, es roja", ha asegurado para también hablar del penalti que supuso el 1-0: "Para mí el penalti es muy riguroso, muy riguroso. Es una acción en la que se gira un jugador, propio de la acción de la cobertura del jugador, y nada más rozarle, el otro jugador se va al suelo y pita penalti".

Pero al preparador le insistían sobre la jugada entre Natan y Rubén García, a lo que añadía: "Me la acabo de ver ahora mismo y me imagino que en el VAR lo habrán visto. Obviamente, Natan no quiere interrumpir la carrera de Rubén, pero Rubén lo hace muy bien y se cruza. No hay penaltis involuntarios, es decir, nadie quiere hacer penaltis, pero si te cruzas y lo tocas, el jugador va al suelo".

"Yo la he visto ahora mismo, es verdad que se cruzan en la trayectoria, pero ahí no tienes que valorar la inercia de la carrera, simplemente que hay un jugador delante tuyo, se te cruza muy bien y va al suelo porque hay un contacto. Es clarísima, yo la acabo de ver, es roja, que insisto, con ese 3-2 podría haber cambiado el signo del partido, y sigo sin entender ese tipo de decisiones. El balón va a la espalda, Rubén está por delante, le gana, y al cruzarse esconde ahí el contacto, ya está", ha expresado el entrenador tarraconense en una acción que protestó todo el banquillo rojillo.

No tiene dudas sobre la expulsión de Natan

Ya en sala de prensa, Ramis valoraba así la derrota de su equipo. "Una primera parte en la que hemos cometido un error que nos ha pesado luego el resto del partido y que nos viene pasando en otras jornadas. Yo creo que ha pasado demasiado poco para que el Betis se fuera ganando 2-0 en la primera parte. Creo que hemos defendido bien y hemos empezado a gestionar un poquito mejor las posesiones de balón, que hemos mejorado mucho en la segunda parte. Para mí, el penalti es muy riguroso. Es una acción en la que el jugador se gira, es un forcejeo natural en el área y creo que tiene que haber algo más para señalar el penalti", explicaba el técnico rojillo.

"Nos estamos acostumbrando a decisiones difíciles y luego, en la segunda parte, estamos mejor, nos metemos en el partido y, en una acción que no nos permite seguir creciendo en el partido, que es clarísima, que yo la acabo de ver en el vestuario y que, sin querer, el jugador del Betis le hace una falta a Rubén García que suponía anular el gol del rival y que arriba se queda con uno menos. Por lo tanto, creo que hemos hecho mejor segunda parte que primera y que las circunstancias del partido no nos han hecho poder disputarlo con un poco más de justicia los minutos finales", ha añadido.

"Buscamos soluciones cuando vemos que hay fisuras o que tenemos alguna carencia en alguna línea y creo que lo vamos a seguir buscando, lo encontraremos sin ninguna duda. Tenemos una plantilla con mucha voluntad de hacer las cosas bien y ahora lo que queda esta semana es descansar bien, trabajar y preparar bien el partido del Racing porque somos capaces de hacer muchas cosas bien, como se ven en muchos minutos, pero no nos están premiando y nos están penalizando muchísimo algunas otras que no hacemos y que hay que corregir", ha finalizado.