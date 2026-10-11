Betis 5-2 Osasuna: Isco aprieta el puño y Morante levanta la manita en el 'show' del Cucho

Hubo un claro dominio verdiblanco durante casi todo el partido, pero Budimir y Raúl metieron a los navarros en la pelea cuando todo apuntaba a goleada plácida. El marcador terminó siendo abultado y además Pellegrini dosificó piezas, pero el equipo verdiblanco tuvo que volver a ponerse el mono de trabajo cuando pensaba que la faena ya estaba terminada

El Real Betis ha retomado su camino triunfal en este inicio de temporada con una abultada pero no plácida victoria por 5-2 frente al CA Osasuna en la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Ha sido un partido extraño, donde el 2-0 al descanso e incluso el 3-0 nada más comenzar la segunda mitad se antojaba un premio corto ante tanta superioridad de los locales. Ante Budimir y Raúl García de Haro pusieron patas arriba el partido en cinco aislados minutos; pero Isco Alarcón completó un doblete con el que quiere decirle al mundo que está de vuelta.

También ha recuperado esencia Ez Abde, que también mojó; ganó confianza Diego Llorente, con gol en su vuelta al once; y el debutante José Antonio Morante se reivindicó en tiempo récord para levantar la 'manita'. No obstante, sería injusto no mencionar el partidazo del Cucho Hernández, que se fue frustrado al ser cambiado después de un raro choque en el que no tuvo ninguna ocasión pero fue indispensable en cuatro de los cinco tantos del Betis para recuperar la tercera plaza de la clasificación con 19 puntos de 24 posibles. Osasuna se queda decimoquinto, con ocho unidades.

Pellegrini se guarda cartas para la Champions

Tras 21 días de excesivo parón, se esperaban rotaciones por parte de Pellegrini, pensando en duelo del miércoles contra el Oporto en medio de una secuencia de 10 encuentros en 28 días entre LaLiga EA Sports, la UEFA Champions League y el estreno en la Copa del Rey. De inicio, el chileno apostó por dejar en el banquillo a piezas habituales como Bartra, Facundo Bernal, Antony o Parrott; suplidos en el once por Diego Llorente, Isco Alarcón, Rodrigo Riquelme (muy activo en la derecha) o Cucho Hernández.

Desde el principio, amasó una posesión muy larga tras el saque inicial, el Betis dejaba claro que quería mover el balón por todo el campo mientras Osasuna se posiciona con líneas replegadas. Sin posesión, el equipo verdiblanco adelantaba líneas de presión mostrando también afán por recuperar lo antes posible y así logró merodear zona de peligro de manera prácticamente permanente.

Cucho Hernández genera; Abde ejecuta; Isco se desmelena

En uno de los envites, Riquelme recogió un taconazo del Cucho para encarar y desbordar a Unai Santos, que le soltó un manotazo tan evidente que el árbitro no necesitó del VAR para señalar un clarísimo penalti que Isco Alarcón transformaría en el 1-0 cuando sólo habían transcurrido 10 minutos. La sensación de peligro fue constante, a pesar de que no culminaba su dominio con disparos. Sí dispuso de muchos saques de esquina. También colgó centros peligrosos -Fran García tiene un guante en el pie- y, desde luego, se mostró bastante certero.

En el segundo remate entre los palos llegó el 2-0. Otra vez fue determinante el Cucho saliéndose de zona. Si en el primer gol tiró de ingenio con su pase de espuela, en el segundo tiró de oficio para recuperar en campo rival y, sin mirar, poner un pase en profundidad que dejaba a Abde solo ante la salida desesperada de Aitor Fernández. El marroquí definió de manera sutil y puso tierra de por medio con su segunda diana de este curso (tras la del triunfo contra el Getafe CF).

El marcador se hacía corto y más después de ver el cabezazo de Diego Llorente rozando la escuadra o los dos paradones que el meta rojillo firmó ante un desatado Isco. Se siente cada vez mejor y se le nota. Intentó un gol olímpico, entró como un '9' para rematar a ras de césped un centro raso de Bellerín y empaló una plástica volea tras el enésimo destello del Cucho Hernández que Aitor despejó cuando todo el público de La Cartuja ya estaba de pie para aplaudir.

Budimir y Raúl García de Haro cambian el partido; Isco lo reconduce y Morante remata la faena

No tardó en desquitarse el central madrileño, que con una carambola con Budimir aprovechaba otra gran asistencia del Cucho (ahora de cabeza) para hacer el 3-0 nada más reanudarse el partido. Hasta ese momento se había visto muy poco de Osasuna, que sólo amenazó con un disparo a las nubes del exbético Raúl García de Haro y un cabezazo picado (muy claro) que Budimir mandó a las manos de Álvaro Valles.

Sin embargo, en apenas cinco minutos el equipo rojillo cambió por completo el partido: del 3-0 al 3-2; primero con suspense, ya que el VAR tuvo que validar el tanto de Budimir certificando que no había fuera de juego previo de Rubén García tras un error de Bellerín y luego el canterano verdiblanco Raúl García aprovechaba un rechace tras otra defensa poco contundente del Betis, esta vez de Fran García, para reducir distancias pidiendo perdón a la grada y sin celebrarlo.

La repentina reducción de su ventaja hizo reaccionar al Betis, que acumuló varias llegadas en los últimos minutos animados por el 'show' del Cucho, que peleó un balón sin dueño en el área mientras Riquelme reclamaba penalti y habilitó a Isco para que firmase su doblete con un latigazo que besó el larguero antes que las mallas. Para rematar la faena no había mejor apellido que el de Morante: el canterano debutó en LaLiga saliendo en el 90+2' y en el 90+6' soltó un zapatazo lejano que supuso el definitivo 5-2. Manita y a por la Champions.

Ficha técnica del Betis - Osasuna de LaLiga

4- Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals (Deossa 81'); Riquelme (Antony 73'), Isco (Dani Ceballos 73'), Abde (Morante 90+2'); y Cucho Hernández (Parrott 81').

2- CA Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide (Rosier 63'), Catena, Unai Santos (Osambela 46'), Bretones; Rubén García (Dubasin 75'), Moncayola (Mauro Etxegoyen 63'), Lucas Torró, Moi Gómez; Raúl García de Haro (Iker Muñoz 79') y Budimir.

Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (Comité aragonés). Amonestó a los locales Cucho y Marc Roca, así como a los visitantes Moncayola, Unai Santos, Lucas Torró y Rosier.

Goles: 1-0 (10') Isco, de penalti; 2-0 (31') Abde; 3-0 (47') Diego Llorente; 3-1 (51') Budimir; 3-2 (56') Raúl García de Haro; 4-2 (68') Isco; 5-2 (90+6') Morante.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 8 en LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante un total de 65.484 espectadores.