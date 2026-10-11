Betis - Osasuna, en directo la jornada 8 de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue, minuto a minuto con ESTADIO Deportivo, el choque entre verdiblancos y rojillos en La Cartuja de Sevilla, en el regreso de ambos equipos a la competición liguera después de 21 días de parón por los compromisos de las selecciones

Antes, vamos a ir repasando todo lo que ha deparado la previa de esta vuelta a la competición liguera después de tres largas semanas de parón por los compromisos de las selecciones

Arrancamos ya el directo en el que te vamos a contar, minuto a minuto, el encuentro de la jornada 8 en LaLiga EA Sports que Real Betis y CA Osasuna disputan en el Estadio de La Cartuja a partir de las 18:30 horas de este domingo.

Luego, el próximo domingo 18 de octubre es el FC Barcelona el que acude hasta La Cartuja, en la jornada 9 en Primera división; mientras que el jueves 22 lo hará el Feyenoord de Rotterdam para la tercera cita del curso en la máxima competición continental. Ya no jugará a domicilio hasta el choque del día 25 ante el RC Celta de Vigo (jor. 10 de liga)

Esta tarde recibe a Osasuna , en la jornada 8 de LaLiga EA Sports , y el miércoles llega a Sevilla el Oporto , en la jornada 2 de la Fase Liga en la UEFA Champions League

El Real Betis arranca este domingo una serie de cuatro partidos seguidos como local entre los cinco choques que jugará en sólo 14 días

Moi Gómez y Valentin Rosier se han recuperado a tiempo de sus molestias y han entrado en la convocatoria

Manuel Pellegrini se verá obligado a dosificar sus tropas después de los partidos internacionales y antes de afrontar un maratón entre LaLiga y la UEFA Champions League; mientras que Luis Miguel Ramis recompone el puzle rojillo después de ser golpeado por las lesiones durante el largo parón

Pellegrini, crítico con el parón, marca plazos con Ceballos y genera dudas con Lo Celso: "Ojalá se recupere lo antes posible"

El delantero de Osasuna, que saldrá de titular este domingo en La Cartuja, reconoce que le habría gustado "tener más minutos con el primer equipo" del Betis y admite que su sueño era haber "triunfado" de verdiblanco

Será la primera vez que pite un partido del Real Betis y tampoco se había cruzado antes con CA Osasuna . No en vano, sólo suma tres encuentros en Primera división: RCD Espanyol - Levante UD, Real Racing Club de Santander - Elche CF y RC Celta de Vigo - Málaga CF.

El colegiado aragonés, de 30 años, ha ascendido de manera meteórica y se ha estrenado en LaLiga EA Sports durante esta 26/27 después de pasar sólo dos cursos en LaLiga Hypermotion (43 partidos).

El Betis recibe a Osasuna con una ventaja histórica y el as en la manga de Pellegrini ante su rival 'preferido'

Los verdiblancos reanudan la competición con una superioridad absoluta en la última década y con el aval que supone la condición de Pellegrini de máximo verdugo de los rojillos

Los nombres de los campeones son Carlos Gallardo, Álvaro Martínez, Steven Serrato, Candelá, Marcos Haba, Antonio García, Lucas Bermúdez, Javier Secano, Raúl Molina, Ameri, Jasper Wiseman y Jesús Heredia. Esta prometedora generación del 2014 ya fue campeona del Mundial sub 12 el pasado mes de marzo. Los componentes de la plantilla saltarán al campo para recibir los aplausos.

Antes, pasó como primero en la Fase de Grupos venciendo a Villarreal CF (3-1) y Sevilla FC (1-0) antes de empatar ante el FC Barcelona (0-0) . Posteriormente, eliminó en los cuartos de final al Real Madrid (2-0) y en las semifinales se impuso al Atlético de Madrid (1-2) ; para un saldo de 11 goles a favor y sólo 4 en contra

En los minutos previos al inicio del Betis - Osasuna, el Estadio de La Cartuja vivirá un merecidísimo homenaje al Infantil B verdiblanco , que hace sólo unos días se ha proclamado campeón del X Torneo Internacional LaLiga FC Futures disputado en Orlando (Estados Unidos) después de vencer en la final a River Plate por 2-3 .

Se acabó la espera y se activa la traca. Después de tres interminables semanas sin fútbol de clubes, el Estadio de La Cartuja de Sevilla se viste de gala para afrontar una racha de cuatro partidos seguidos del Real Betis como local. Empezando por la tarde de este mismo domingo, con el choque ante CA Osasuna en la jornada 8 de LaLiga EA Sports, y siguiendo por el duelo del miércoles contra el FC Oporto, en la segunda jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League, que encadenará con las visitas consecutivas del FC Barcelona y del Feyenoord de Rotterdam.

El Betis quiere hacerse fuerte en la 'zona Champions' de LaLiga

El Real Betis (16 puntos) se fue al parón en un momento de forma exultante. Los pupilos de Manuel Pellegrini recibirá a CA Osasuna desde el cuarto puesto de la clasificación después de que FC Barcelona (24), Atlético de Madrid (19) y Real Madrid (18) sacasen adelante con victorias sus partidos de este pasado sábado.

No obstante, arrancaron la jornada terceros después de un inicio en el que sólo han cedido puntos en las visitas al Levante UD (5-2) y precisamente en la última cita, ante el RC Deportivo de La Coruña (1-1). El resto han sido victorias contra Real Sociedad (1-0), Valencia CF (0-1), Real Madrid (1-0), Villarreal CF (1-2) y Getafe CF (1-0); así como en el estreno en la Champions en Lille (2-3).

Osasuna viaja a Sevilla en medio de un parcial de un punto de 12

Por su parte, CA Osasuna ha tenido un inicio de temporada bastante más irregular en el que está viviendo del acierto de Ante Budimir, autor de cinco de los seis goles que los rojillos suman en LaLiga. Los ocho puntos sumados de 21 posibles tienen a los de Luis Miguel Ramis en la mitad baja de la clasificación y llegan a Sevilla en medio de una racha de cuatro jornadas sin conocer el triunfo.

La 26/27 arrancó con un empate sin goles ante el Levante UD en El Sadar y continuó con dos partidos ganados ante el RC Celta de Vigo (1-2) y el Getafe CF (1-0); pero a partir de ahí todo se ha torcido: derrotas por 5-2 contra el Deportivo Alavés, por 0-2 con el RCD Espanyol y por 4-0 ante el Atlético de Madrid antes de marcharse al parón con un 1-1 frente al Rayo Vallecano, en Pamplona.

Las bajas en el Betis - Osasuna de la jornada 8 en Primera división

En el conjunto local se pierden el encuentro Aitor Ruibal y Junior Firpo, ambos por lesión; mientras que el tercer portero, Manu González, y el denostado Iker Losada se han quedado fuera de la convocatoria de Pellegrini por decisión técnica. Peor lo tiene Ramis, quien no puede contar con los convalecientes Aimar Oroz, Kike Barja, Jorge Herrando, Raúl Moro y Romain del Castillo.