Alineaciones Betis - Osasuna: alineaciones probables de Real Betis y CA Osasuna en la jornada 8 de LaLiga EA Sports

Manuel Pellegrini se verá obligado a dosificar sus tropas después de los partidos internacionales y antes de afrontar un maratón entre LaLiga y la UEFA Champions League; mientras que Luis Miguel Ramis recompone el puzle rojillo después de ser golpeado por las lesiones durante el largo parón

El Real Betis vuelve a LaLiga EA Sports después de 21 largos días de parón, desde el 1-1 ante el RC Deportivo de La Coruña el pasado 20 de septiembre, y lo hace para recibir al CA Osasuna, que verá pasar un total de 22 días desde el empate (también por 1-1) ante el Rayo Vallecano del 19-S hasta la visita al Estadio de La Cartuja de Sevilla fijada para las 18:30 horas de este próximo sábado, 10 de octubre de 2026 y correspondiente a la jornada 8 en Primera división.

Mientras los verdiblancos deberán aferrarse a las rotaciones pensando en el duelo de UEFA Champions League del próximo miércoles 14 ante el FC Oporto y el choque liguero del sábado 17 contra el FC Barcelona, los 'rojillos' llegan a la capital de Andalucía mermados por los numerosos contratiempos físicos.

El once del Betis

El Betis vuelve a lo grande del parón. Los de Manuel Pellegrini afrontarán cuatro partidos seguidos en La Cartuja en dos semanas agotadoras alternando Liga y Champions. De hecho, es el único de los cinco clubes en la máxima categoría continental que juegan el domingo -el resto, todos en sábado-. CA Osasuna, FC Oporto, FC Barcelona, Feyenoord de Rotterdam y RC Celta de Vigo -el único a domicilio- es la secuencia. Aitor Ruibal y Junior Firpo se lo pierden por lesión; Iker Losada y Manu González se quedan fuera por decisión técnica. Todo ello, unido a que hasta 11 futbolistas se marcharon con sus respectivas selecciones, garantiza que habrá rotaciones.

Álvaro Valles se antoja intocable en la portería; como Héctor Bellerín en la derecha y Natan de Souza como central zurdo. Para los otros dos puestos de la defensa hay más dudas, ya que Diego Llorente relevará previsiblemente a Marc Bartra -con ambos ya recuperados de sus molestias- y en la izquierda, ante la baja por lesión de Junior Firpo, la reubicación de Valentín Gómez sería la única alternativa para reservar a Fran García.

En la medular, Marc Roca se postula como pareja de Pablo Fornals para dar descanso a Facundo Bernal y cabe esperar que haya un respiro para Troy Parrott -se ha salido con Irlanda-. También para Antony dos Santos o Ez Abde -viene de marcar con Marruecos- sin descartar que puedan ir ambos al banquillo. Esto da muchas opciones de titularidad al Cucho Hernández, a Rodrigo Riquelme, a Isco Alarcón e incluso a Nelson Deossa -si Fornals cae a banda-. El joven José Antonio Morante ha entrado en la lista y también podría contar con minutos.

El once de Osasuna

Luis Miguel Ramis ha entrenado en los últimos días con tantas bajas, entre lesionados e internacionales, que incluso ha tenido que recurrir a un jugador en edad Cadete para completar el grupo hasta que los futbolistas que se han ido con sus selecciones han ido volviendo. Por motivos físicos se pierden la visita a Sevilla Jorge Herrando, Raúl Moro y Romain del Castillo, además de Kike Barja, que este sábado sumó su cuarta sesión seguida al margen del grupo y no ha conseguido llegar a tiempo. Tampoco ha entrado finalmente Aimar Oroz, pero sí vuelven Valentín Rosier y Moi Gómez.

Se mantendrá en portería Aitor Fernández, que ha desbancado a Sergio Herrera, y en cuanto a los jugadores de campo la gran incógnita está en el dibujo. Todo hace indicar que el lateral derecho será para el recién renovado Iñigo Arguibide, aún por delante de Valentín Rosier, pero la pelea por el izquierdo está algo más nivelada con Abel Bretones y Diego Rico. La pareja de centrales seguirá siendo la formada por Alejandro Catena y Unai Santos, mientras que Enzo Boyomo tiene opciones si hay cambio a defensa de cinco; con Jon Moncayola e Iker Muñoz asentados en el doble pivote.

Así las cosas, dependiendo del dibujo, la duda más razonable es el papel de Asier Osambela, quien en un 1-4-2-3-1 opositaría para formar trío con Rubén García y con Moi Gómez o Jonathan Dubasin como alternativas para la otra banda de la línea de mediapuntas que escoltarían a Ante Budimir, intocable en punta (suma 5 de los 6 goles de Osasuna). Al no llegar Aimar Oroz, que poco a poco debe ir recuperando su peso, Ramis también podría dar entrada a otro mediocentro como Lucas Torró o Rockson Yeboah; mientras que el exbético Raúl García de Haro ganaría enteros en caso de esbozar un 1-5-3-2.

Alineaciones probables del Betis - Osasuna en LaLiga

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Riquelme; y Cucho Hernández.

CA Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide, Catena, Unai Santos, Bretones; Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Osambela, Moi Gómez; y Budimir.