Rosier da un paso para volver con Osasuna

Valentin Rosier está cada vez más cerca de volver a competir con Osasuna. El lateral francés completó por primera vez toda una sesión con el grupo tras superar la lesión sufrida en pretemporada y apunta a poder entrar en la convocatoria de Luis Miguel Ramis para el duelo ante el Betis del 11 de octubre

Osasuna afronta el parón internacional con una noticia positiva en su enfermería. Valentin Rosier ha dado un paso importante en su recuperación y ya pudo completar por primera vez toda una sesión de trabajo junto al resto de sus compañeros. El lateral francés continúa avanzando después de varias semanas apartado por la lesión que sufrió durante la pretemporada.

Su regreso al trabajo colectivo supone una señal positiva para Luis Miguel Ramis, que podría recuperar al futbolista para la próxima jornada de LaLiga. Osasuna se medirá al Betis el 11 de octubre y Rosier todavía tendrá varios entrenamientos por delante para seguir aumentando progresivamente su carga de trabajo.

Rosier vuelve a entrar en los planes

La evolución del francés permite pensar en su posible presencia en la convocatoria para el encuentro ante el conjunto verdiblanco. Eso sí, su regreso a una lista no está todavía asegurado y dependerá de cómo responda durante las próximas sesiones y de las sensaciones que transmita al cuerpo técnico.

Rosier llegó a Osasuna para reforzar el lateral derecho y su ausencia desde la pretemporada obligó al equipo a buscar alternativas. Durante este periodo, la dirección deportiva también intentó encontrar un sustituto en el mercado, aunque finalmente no se concretó ninguna incorporación para esa posición. La solución terminó estando en casa. Íñigo Arguibide asumió la responsabilidad y ha respondido con creces a la confianza recibida. El canterano se ha convertido incluso en el futbolista de la primera plantilla que más minutos acumula en este inicio de temporada, aprovechando al máximo la oportunidad que le abrió la lesión del francés. Ahora, la recuperación de Rosier vuelve a poner competencia en una posición en la que Osasuna ha tenido que improvisar durante varias semanas.

La enfermería rojilla, pendiente de más regresos

El regreso progresivo de Rosier no es la única situación que mantiene pendiente a Osasuna. Jorge Herrando y Raúl Moro continúan trabajando al margen mientras avanzan en sus respectivos procesos de recuperación. A ellos se suma ahora Asier Bonel, que no se ejercitó con el grupo después de sufrir una lesión muscular durante el pasado fin de semana. El futbolista deberá seguir su evolución antes de conocer el alcance definitivo de su ausencia.Mientras tanto, Rosier afronta la recta final de su recuperación. El objetivo pasa por completar más sesiones con el grupo, recuperar sensaciones y llegar en las mejores condiciones posibles al duelo ante el Betis. Después de varias semanas sin competir, el lateral francés ya vuelve a ver más cerca su regreso a los terrenos de juego.