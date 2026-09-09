Moi Gómez se suma a la plaga de lesiones del Osasuna

Osasuna suma una nueva baja en su enfermería. Moi Gómez sufre una lesión y no podrá jugar ante el Espanyol. El centrocampista se une a Rosier, Herrando y Aimar en una lista marcada por las lesiones musculares

Un inicio de temporada complicado para el Osasuna por la acumulación de problemas físicos. La última incorporación a la lista de bajas es Moi Gómez, que terminó con molestias el encuentro del pasado domingo ante el Deportivo Alavés y, tras someterse a las pruebas médicas pertinentes, ya conoce el alcance de su lesión.

El club navarro confirmó que el centrocampista presenta una lesión leve en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Moi Gómez ha comenzado ya un trabajo específico de recuperación y queda pendiente de evolución, aunque su presencia en el próximo compromiso liguero está descartada. El futbolista se une así a una enfermería que empieza a preocupar al cuerpo técnico de Luis Miguel Ramis. Valentin Rosier, Jorge Herrando y Aimar Oroz ya se encontraban fuera de los planes por diferentes problemas musculares. Con Moi, Osasuna acumula cuatro lesiones musculares en las cuatro primeras jornadas de LaLiga, un dato que no pasa desapercibido en el conjunto rojillo.

Cuatro lesiones musculares en cuatro jornadas

La secuencia empezó durante la pretemporada, cuando Valentin Rosier sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que todavía le mantiene en proceso de recuperación. El francés continúa trabajando al margen del grupo desde entonces.

Después llegaron los problemas de Jorge Herrando y Aimar Oroz, ambos durante el partido ante el Getafe. Las pruebas realizadas en la Clínica Universidad de Navarra confirmaron que el central padecía una lesión en el aductor de la pierna izquierda, mientras que el mediapunta sufría una lesión en el bíceps femoral de la misma pierna.

Ahora es Moi Gómez quien se suma a la lista después de su paso por Mendizorroza. El centrocampista tuvo que abandonar el terreno de juego con molestias al inicio de la segunda parte y las pruebas posteriores confirmaron el diagnóstico. La previsión inicial apunta a una ausencia de entre una y tres semanas, aunque el club mantiene la cautela y deja su regreso condicionado a la evolución.

Ramis pierde efectivos para el Espanyol

La nueva baja llega además en un momento exigente para Osasuna. El conjunto navarro recibirá al Espanyol este sábado 12 de septiembre a las 16:15 horas en El Sadar, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga.

Ramis tendrá que buscar alternativas para cubrir la ausencia de Moi Gómez, especialmente en una plantilla que ya afronta varias bajas. Jugadores como Kike Barja o Raúl Moro aparecen como opciones para ocupar la banda izquierda, aunque el técnico tendrá todavía varias sesiones para decidir el sustituto. El equipo realizó una sesión de trabajo tras regresar de Vitoria y volverá a entrenarse durante los próximos días, con sesiones a puerta cerrada y otra abierta al público. Mientras tanto, Rosier, Herrando y Aimar continúan con sus respectivos procesos de recuperación y Moi Gómez inicia ahora el suyo.