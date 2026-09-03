Osasuna admite los intereses por Budimir en el mercado: "Han preguntado mucho por él"

Braulio Vázquez, director deportivo del club rojillo, ha hecho balance del mercado de fichajes, dónde ha destacado el interés por la llegada de César Palacios, además de volver a pronunciarse por la venta de Víctor Múñoz y la situación con el delantero croata

Osasuna ha cerrado el mercado de fichajes con, solamente, cuatro incorporaciones, que son las de Jonathan Dubasin, Diego Rico, Rockson Yeboah y Romain del Castillo. Pese a ello, Braulio Vázquez ha destacado su satisfacción con lo firmando en estos dos últimos meses, dónde ha tenido lugar la venta de Víctor Muñoz al Liverpool, entre otros movimientos. Pese a ello, apunta que la ventana de traspasos ha sido "complicada".

Braulio Vázquez. "Ha sido un mercado con muchos vaivenes"

Por un lado, Braulio Vázquez hizo una breve valoración del mercado de fichajes: "Estamos satisfechos, pero ha sido complicado, con muchos vaivenes". Sobre la llegada fallida de Álex Lizancos, el director deportivo de Osasuna ha explicado que no iba a "hablar de jugadores que no son nuestros. Se valoró, no llegamos a un acuerdo y está en su equipo y ojalá le vaya muy bien".

Por otro lado, el director deportivo de Osasuna habló de la situación con Boyomo: "Teníamos un plan para protegernos. Teníamos a Kambwala, es el que más hemos trabajado durante el verano. Le he visto contra el Levante, en Holanda, entrenamientos...y salió que estaba buscando casa, yo estuve hablando para ayudarle e iba a llegar a la tarde, pero se fue al Como. Hay cosas que no podemos contar".

Braulio Vázquez desvela que "era para hacernos fuertes en una posible negociación. No podíamos ir después. Vino un equipo importante de España que pagaban más por la cesión, pero no había horas. No valoramos fichar tras la lesión de Jorge. A Enzo lo veo bien. El otro día tuvo una gran ovación cuando entró. Cuando vienen tantos equipos de poder económico por algo será. Lo que quiero es tener la mejor versión de Enzo.

Braulio Vázquez: "Creo que tenemos mejor plantilla que algunos equipos"

Sobre si se deja una espinita en el mercado, Braulio Vázquez confesó que "siempre hay alguna. Analizando cómo está la Liga creo que tenemos mejor plantilla que algunos equipos. Creo que todos, incluidos los jugadores, hemos vuelto a valorar cada punto". Sobre el Dépor y sus fichajes, apuntó que "no podemos compararnos al ser un club. Le tengo un gran cariño, han fichado bien y

Braulio Vázquez confesó intereses por Budimir: "Han preguntado mucho por él, pero parece que tiene el hándicap de la edad para algunos equipos...si ven su sprint del otro día en el minuto 90 a lo mejor se han arrepentido. Sabéis lo que pienso de Budimir. Pero él no solo ve el contrato, es que te manda mensajes hablando de jugadores...él es mucho más que un contrato. No sé si seguirá, pero me encanta".

Braulio Vázquez, sobre la venta de Víctor Muñoz: "Me decían que éramos millonarios"

Sobre la venta de Víctor Muñoz, Braulio Vázquez desveló que "siempre me decían que éramos millonarios. Cuando la gente en el mercado ve que tienes dinero, se creen que eres millonario. En España el mercado se ha hecho mucho más inaccesible. Por ponerte un ejemplo. Nos hubiese gustado traer a Palacios, pero empieza a subir el precio y se hace inaccesible".

El director deportivo de Osasuna valoró el papel del Arguibide: "Ya os dije que era jugador del primer equipo. Y dije que iba a jugar más. Y es lo que está sucediendo. Está más preparado. Pero había una circunstancia de una lesión grave del otro lateral derecho. Pero no soy dudoso, aunque cada uno interprete lo que quiera. La posibilidad era tener tres laterales porque a Iñigo le cuesta acabar y Rosier viene de lesión".

Braulio Vázquez: "No me sorprende de que el equipo compita, veo los entrenamientos y es normal"

Braulio Vázquez comentó las buenas sensaciones con el arranque de LaLiga de Osasuna, que venció al Celta de Vigo: "Luis Miguel Ramis esta satisfecho. No me sorprende de que el equipo compita, veo los entrenamientos y es normal".

Por último, el director deportivo de Osasuna valoró los fichajes, como el de Romain del Castillo: "Rockson nos llamó la atención por sus números. Fuimos a verlo en Conference. Es una oportunidad de mercado para el club. Su potencial físico es tremendo. Tendrá que crecer, pero sin duda tiene mucho potencial para el futuro del club. Él viene de jugar en la Liga sueca y Europa. Estamos muy contentos de su fichaje".

Además, Braulio Vázquez añadió que "Romain tiene una trayectoria muy buena. Ha llevado a equipos modestos a jugar eliminatorias de Champions. Tiene una edad, talento y calidad en la que nos va a dar muchas variantes. Él necesitaba un cambio. El otro día conducimos mucho tiempo para verle y cerrar la operación. No podíamos permitirnos el lujo de que entrasen más equipos".