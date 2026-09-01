Osasuna ficha a Romain Del Castillo por un millón de euros

El atacante francés llega procedente del Stade Brestois tras haberse consolidado como uno de los jugadores ofensivos más destacados de la Ligue 1; el conjunto navarro abonará 'kilo' por su traspaso más otros 450.000 euros en función de diferentes variables

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Stade Brestois para hacerse con los servicios de Romain Del Castillo. La operación se ha cerrado por 1.000.000 de euros en concepto de traspaso, a los que podrían sumarse hasta 450.000 euros en variables. Además, el conjunto francés se ha reservado un 15% de la plusvalía de una futura venta del futbolista.

El atacante galo ha firmado con el conjunto rojillo por dos temporadas, hasta 2028, con la posibilidad de ampliar su vinculación por una campaña más en función de una serie de objetivos colectivos e individuales. De esta forma, Luis Miguel Ramis suma una pieza de experiencia y calidad para su frente ofensivo.

Del Castillo pasó este martes las pertinentes pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra y ya se ha incorporado a la disciplina de Osasuna en Tajonar. El club pamplonés tiene previsto presentar oficialmente al jugador en los próximos días.

Un atacante contrastado en la Ligue 1

A sus 30 años, Romain Del Castillo aterriza en LaLiga después de haber desarrollado prácticamente toda su carrera en el fútbol francés. Su etapa más importante la ha vivido en Brest, donde ha disputado 151 encuentros, con un balance de 30 goles y 31 asistencias.

Sus números reflejan el peso que ha tenido en el equipo bretón, aunque su experiencia va mucho más allá. En total, acumula 220 partidos en la Ligue 1, además de 11 apariciones en la Liga de Campeones, nueve en la Liga Europa y otras dos en la Liga Conferencia.

El francés se formó en las categorías inferiores del Olympique de Lyon y debutó en la máxima categoría con apenas 19 años. Después pasó por Bourg-Péronnas y Nimes en calidad de cedido antes de incorporarse al Stade Rennes, donde permaneció durante cuatro temporadas y comenzó a destacar especialmente por su capacidad para generar ocasiones y repartir asistencias.

Su rendimiento le permitió incluso defender la camiseta de la selección francesa sub-21, con la que disputó diez encuentros.

Protagonista en la histórica Champions del Brest

Fue, sin embargo, en el Brest donde Del Castillo alcanzó su mejor nivel. El atacante se convirtió en una de las piezas fundamentales del conjunto francés y tuvo un papel destacado en la histórica clasificación para la Champions League 2024/2025.

El Brest logró superar la fase inicial y alcanzar las eliminatorias del torneo continental, donde terminó enfrentándose al PSG. El conjunto parisino acabaría conquistando posteriormente el título, poniendo fin al recorrido europeo del equipo bretón.

Durante sus cinco temporadas en Brest, Del Castillo vivió tanto las temporadas de lucha por la permanencia como el crecimiento del club hasta alcanzar el máximo escenario continental.

Calidad, golpeo y peligro a balón parado

Una de las principales características que Osasuna busca aprovechar con su nuevo fichaje es su calidad técnica. Del Castillo destaca por su capacidad para jugar entre líneas, generar peligro en los últimos metros y poner buenos centros, pero también por un golpeo de balón que maneja con las dos piernas.

Aunque su pierna natural es la zurda, también tiene recursos con la diestra, algo que le convierte en un futbolista especialmente peligroso en las acciones a balón parado.

Su llegada se produce después de haber comenzado la temporada como titular con el Brest. El atacante disputó desde el inicio los dos primeros partidos del curso y llegó incluso a marcar un gol antes de poner rumbo a Pamplona.