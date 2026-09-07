El duro golpe de Luis Miguel Ramis con Osasuna puede tener consecuencias

El técnico de Osasuna criticó en rueda de prensa el alto número de errores que cometió su equipo en la contundente derrota contra el Alavés en Mendizorroza, recibiendo cinco goles, pese al doblete de Ante Budimir

Osasuna sufrió la primera derrota de la temporada, frente al Deportivo Alavés. Los de Luis Miguel Ramis fueron goleados ante el conjunto de Quique Sánchez Flores, por 5-2. Tras ello, el técnico del conjunto rojillo criticó a sus jugadores en rueda de prensa por la cantidad de errores cometidos, por lo que el tropiezo en Mendizorroza podría tener consecuencias de cara a las próximas jornadas de LaLiga EA Sports, con posibles señalados.

Luis Miguel Ramis fue tajante, tras la derrota ante el Deportivo Alavés, explicando que "no ha sido un buen partido en cuando a defensa de área se refiere y se encadenan muchas más cosas". Además, el técnico de Osasuna explicó que los goles llegaron por "dos defensas de centros laterales malas, en las que nos chocacamos, en las que nos referenciamos y el rival los aprovecha".

Luis Miguel Ramis: "No ha sido un buen partido en cuanto a defensa de área"

Luis Miguel Ramis apunta que cometieron "demasiados errores, sobre todo en zonas del campo en las que tenemos que ser más resolutivos, eso al final penaliza en Primera División. El partido podíamos disputarlo habiéndonos puesto en contra con 2-0. Volvemos a cometer un error en dejar a un jugador demasiados metros. No ha sido un buen partido en cuanto a defensa de área se refiere y se encadenan muchas más cosas".

Sobre los errores, el técnico de Osasuna comentó que "el primer gol llega en una acción muy sencilla que hace el rival. La segunda es un error que puede ocurrir y que normalmente a Alejandro Catena no le ocurre. El tercer gol es un golazo, pero viene de un saque de banda donde no presionamos y dejamos un jugador descolgado. Llegan dos defensas de centros laterales malas en las que no referenciamos y el rival los aprovecha".

Osasuna pone el foco en el Espanyol

Tras el duro golpe ante el Alavés, Osasuna ya prepara el choque de este sábado en El Sadar: "Esto nos sirve para aterrizar y saber que mañana tenemos que seguir trabajando para preparar el partido del Espanyol. El equipo mentalmente tiene que recuperarse, ya me encargaré yo de eso y de hacer borrón y aprender", apuntaba un técnico como Luis Miguel Ramis que podría hacer cambios en la siguiente jornada de LaLiga EA Sports.

Luis Miguel Ramis valoró la figura de Sergoi Herrera y su actuación contra el Alavés, dónde encajó un total de cinco goles: "Hoy no ha podido intervenir prácticamente en ninguna de las acciones porque han sido goles muy difíciles para el portero. Hoy hemos visto algo que no habíamos visto, que no había pasado y que tenemos que reflexionar para corregirlo porque nos puede pasar".

Luis Miguel Ramis, pendiente de Aimar Oroz

Luis Miguel Ramis sigue pendiente de poder recuperar a Aimar Oroz. El centrocampista se lesionó en el partido contra el Getafe y fue baja ante el Alavés por un problema muscular, por lo que fue una importante baja para Osasuna. Además, en la enfermería del equipo rojillo se encuentran Jorge Herrando y Valentín Rosier, que tuvo especial protagonismo la pasada temporada con Alessio Lisci, disputando 30 partidos en LaLiga.

De esta manera, Osasuna, tras perder contra el Alavés, podría afrontar la semana y las próximas jornadas de LaLiga EA Sports con refuerzos importantes. El conjunto de Luis Miguel Ramis se medirá este sábado al Espanyol y, tras ello, al Atlético de Madrid en el Metropolitano, el siguiente miércoles 16 de septiembre. Por último, el equipo rojillo cerrará con la visita al Rayo Vallecano a El Sadar, que tendrá lugar el 19 de septiembre.