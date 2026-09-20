Budimir desafía al tiempo con un golazo histórico: 100 goles en Primera y cinco de los seis de Osasuna

Ante Budimir sigue haciendo historia con Osasuna. El delantero croata alcanzó los 100 goles en Primera División con una espectacular volea ante el Rayo y volvió a ser decisivo para los rojillos, con cinco de los seis tantos del equipo esta temporada

Hay jugadores que convierten los años en una cifra y otros que consiguen que parezcan solo un número. Ante Budimir pertenece al segundo grupo. El delantero croata volvió a ser decisivo para Osasuna ante el Rayo Vallecano y lo hizo de la manera más espectacular posible: con una volea que ya forma parte de la memoria reciente de El Sadar.

Corría el minuto 16 cuando el conjunto rojillo encontró el camino hacia el gol. Kike Barja se marchó hacia adelante y terminó encontrando un balón dentro del área. Arguibide intentó finalizar la jugada con un disparo cruzado, pero el esférico golpeó en un rival y quedó suelto. Rubén García trató de disputar la pelota hasta que esta acabó en los pies del hombre que casi siempre aparece cuando Osasuna lo necesita.

Una volea para guardar en la memoria

Entonces llegó el momento de Budimir. El croata recibió el balón de espaldas a la portería y a una altura considerable. Lo controló con el pecho, se giró en apenas un instante y, sin dejar que la pelota cayese, conectó una volea espectacular.

El golpeo salió con una potencia tremenda y terminó dentro de la portería del Rayo. El guardameta visitante no tuvo prácticamente opciones ante un remate que convirtió El Sadar en una auténtica fiesta.

Budimir salió disparado hacia el Graderío Sur para celebrar el tanto junto a la afición. Una imagen que resume a la perfección la conexión entre el delantero y una grada que volvió a rendirse ante su máximo goleador histórico.

100 goles en Primera División

Pero el gol tenía una importancia todavía mayor. No era un tanto más en la carrera de Budimir. Era el número 100 del croata en Primera División.

El delantero alcanzó la cifra después de haber marcado 13 goles con el Mallorca y 87 con Osasuna. Un centenar de tantos que confirma la dimensión de su trayectoria en el fútbol español y que llega cuando acaba de cumplir 35 años.

Su historia con Osasuna, además, continúa creciendo. El croata se ha convertido en el máximo goleador histórico del club y sigue ampliando sus registros temporada tras temporada.

Cinco de los seis goles de Osasuna llevan su firma

El peso de Budimir en el conjunto rojillo no se explica únicamente por la espectacularidad de su último tanto. Los números de este comienzo de curso hablan por sí solos.

Osasuna suma seis goles esta temporada y cinco llevan la firma del delantero croata. Una dependencia ofensiva evidente, pero también una muestra de que el equipo navarro tiene en su '9' a uno de esos futbolistas capaces de aparecer cuando más falta hace. A sus 35 años, Budimir continúa siendo el principal argumento ofensivo de Osasuna y una pesadilla para las defensas rivales.

Después del encuentro, el propio delantero reconoció todo lo que ha significado llegar hasta esta cifra y asentarse en Pamplona. "Muchas cosas me pasan por la cabeza porque, cuando jugaba al fútbol en Croacia, todos querían estar en las cinco ligas grandes de Europa, y en mi lista España estaba en último lugar, pero al final en Osasuna y Pamplona es donde me encuentro mejor", explicó en Movistar+.

El croata incluso recurrió a una frase para explicar cómo terminó encontrando su sitio lejos de lo que había imaginado cuando comenzó su carrera: "Los caminos de Dios son diferentes a los míos".

Budimir también quiso poner en valor todo el trabajo que hay detrás de una cifra que ya forma parte de la historia de LaLiga. "Detrás de este gol hay muchas cosas. Estoy contento y motivado a por más", aseguró después de marcar su quinto tanto del curso.