Braulio Vázquez se despide de Osasuna: "Como aquí no voy a estar en ningún sitio"

Braulio Vázquez ya es historia de Osasuna. Tras nueve años al frente de la dirección deportiva, el gallego se ha despedido del club rojillo antes de afrontar el reto de regresar al Valencia. Una salida marcada por la emoción y el agradecimiento: "Sé que como en Osasuna no voy a estar en ningún sitio"

Hay despedidas que van mucho más allá de un adiós. La de Braulio Vázquez a Osasuna ha sido una de ellas. Después de nueve años al frente de la dirección deportiva rojilla, el gallego abandona Pamplona para regresar al Valencia, un club que considera especial y al que no ha podido decir que no.

El anuncio se ha producido después de que el Valencia aceptara asumir los 290.000 euros de su cláusula de rescisión. Ahora comienza una nueva etapa para Braulio, pero antes de ponerse manos a la obra en Mestalla quiso cerrar su ciclo en Osasuna acompañado por buena parte de las personas que han compartido con él estos años. En la sala de prensa de El Sadar estuvieron el presidente Luis Sabalza y futbolistas como Sergio Herrera, Ante Budimir o Rubén García, además de empleados del club. Una imagen que resumió la importancia que ha tenido Braulio en el crecimiento de Osasuna.

"Sin él sería imposible explicar esta etapa"

Sabalza fue el encargado de abrir una rueda de prensa cargada de emoción y no dudó en poner en valor el trabajo realizado por el director deportivo durante casi una década. "Braulio es una persona muy importante en la historia reciente de Osasuna. Sin él sería imposible explicar esta etapa de casi una década que nos ha llevado desde la Segunda División hasta competir ocho temporadas consecutivas en Primera".

El presidente rojillo recordó también algunos de los momentos más importantes que ha vivido la entidad durante este periodo."Con Braulio hemos vivido algunos de los momentos más bonitos de la historia del club".

Sabalza explicó además cómo recibió la noticia de su salida. Braulio le llamó a primera hora de la tarde y ambos se reunieron en Sangüesa, donde el presidente se encontraba durante las fiestas. Allí le comunicó que tenía una propuesta del Valencia y que había decidido aceptarla. La decisión no era la que esperaba Osasuna. De hecho, el club había renovado su contrato unos meses atrás convencido de que era la persona adecuada para continuar al frente del proyecto deportivo.

"Sé que como en Osasuna no voy a estar en ningún sitio"

Después llegó el turno de Braulio. El ya exdirector deportivo rojillo quiso poner el foco en todo lo vivido durante sus nueve años en Pamplona y dejó una frase que resume el vínculo que ha creado con el club: "Sé que como en Osasuna no voy a estar en ningún sitio".

Braulio reconoció que anteriormente había tenido otras oportunidades para abandonar Osasuna, pero que siempre había pesado más el componente emocional. Esta vez, en cambio, la llamada del Valencia fue diferente. "He tenido otras ofertas para salir en el pasado, pero siempre me unía a Osasuna el tema emocional. Ahora siento que ha llegado el momento y el Valencia no es cualquier cosa para mí".

El gallego entiende que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Regresar al club en el que ya trabajó supone un desafío mayúsculo, especialmente por la situación que atraviesa actualmente el Valencia. "He dado lo máximo aquí y es ahora o nunca. Hay que saber irse de los sitios".

Un reto complicado en Mestalla

Braulio no esconde que el escenario que se encontrará en Valencia será muy diferente al que deja en Pamplona. Sabe que el reto será complicado, pero afronta su regreso con la intención de aplicar la misma fórmula que le funcionó en Osasuna. "El Valencia es especial para mí y no podía decir que no. Es un reto muy difícil y me voy con la cabeza bien alta. Hemos vivido situaciones increíbles".

Las conversaciones con el Valencia se aceleraron después de recibir el visto bueno desde Singapur. El club valencianista accedió a pagar los 290.000 euros de la cláusula para hacerse con sus servicios. Incluso su hijo conoció la noticia prácticamente al mismo tiempo que el resto. "Mi hijo se enteró diez minutos antes del comunicado oficial", explicó Braulio. Ahora tendrá que ponerse manos a la obra en Mestalla. Allí le espera un proyecto exigente y un club al que conoce bien, pero también una responsabilidad completamente distinta. "Sé a dónde voy y la dificultad del reto, pero considero que puedo ayudar. Trabajaré como en Osasuna".

Nueve años después, Braulio cierra una etapa que ha marcado la historia reciente de Osasuna. Lo hace agradecido, con el reconocimiento de jugadores, presidente y empleados, y con un nuevo desafío por delante: intentar devolver al Valencia al lugar que considera que le corresponde.