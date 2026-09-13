Indignación en Osasuna por un penalti no señalado ante el Espanyol: "Lo arrolla y lo tira al suelo"

Luis Miguel Ramis, técnico de Osasuna, fue tajante en rueda de prensa sobre la acción sobre Raúl García de Haro: "El partido lo marca la decisión del no penalti, teniendo la herramienta del VAR..."

El Espanyol venció a Osasuna en El Sadar. El conjunto de Manolo González se impuso a los de Luis Miguel Ramis gracias al doblete de Roberto Fernández. Sin embargo, el encuentro dejó una nueva polémica en LaLiga EA Sports que centra el foco en el colegiado del choque, Luis Bestard Servera. El árbitro no señaló un posible penalti a favor del equipo rojillo, con Raúl García de Haro como protagonista, además de Clemens Riedel.

Tras ello, las reacciones no tardaron en llegar, con un equipo como Osasuna que mostró claramente su enfado por una acción que pudo cambiar el devenir del partido. En este sentido, Luis Miguel Ramis, técnico del conjunto rojillo, fue claro en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, hablando de la jugada con Raúl García de Haro: "Con el cuerpo lo arrolla y lo tira al suelo en la trayectoria, eso marca mucho".

Luis Miguel Ramis: "El partido lo marca la decisión del no penalti"

De esta manera, Luis Miguel Ramis se pronunció en rueda de prensa: "El partido lo marca también la decisión del no penalti. Bueno, no se puede explicar cómo, teniendo la herramienta del VAR... Yo la había visto in situ ya en el iPad y la he vuelto a ver ahora. Y la verdad es que, bueno, no se explica por qué tiene que tomarse ese tipo de decisiones cuando se me dice que no hay la suficiente intensidad en la acción".

El técnico de Osasuna comentó que "una zancadilla, una obstrucción, no tiene por qué haberla. Si es una patada, sí. Pero si es una zancadilla o, como ha sucedido, que con el cuerpo lo arrolla y lo tira al suelo en la trayectoria que va Raúl García, eso marca mucho. Marca mucho porque, bueno, puedes conceder ese gol, pero luego tienes la posibilidad de meterte en el partido y hubiera sido otro".

Iturralde deja clara su postura sobre la acción entre Raúl García de Haro y Riedel

Iturralde González, excolegiado, comentó en el Diario AS sus sensaciones con la jugada polémica del encuentro que enfrentó al conjunto de Luis Miguel Ramis con el de Manolo González en El Sadar: "Para mí es penalti del jugador del Espanyol, ya que no tiene la posición ganada ni los dos pies apoyados en el suelo. Es el defensor el que con su pierna izquierda la mueve y golpea al delantero osasunista".

Manolo González, técnico del Espanyol, no se quiso 'mojar' en rueda de prensa sobre la acción reclamada por Osasuna: "Si te digo la verdad, no he podido ver ninguno de los dos, de verdad, porque he estado fuera un momento, he llamado por teléfono a la familia y he entrado, y no he visto las jugadas de los penaltis. Me encantaría responderte y ojalá pudiera responderte, pero no te puedo decir, la verdad".

Osasuna pagó caro la falta de acierto frente al Espanyol

Osasuna terminó pagando caro la falta de acierto ante el Espanyol. Los de Luis Miguel Ramis tuvieron hasta once remates totales a lo largo del encuentro, de los cuáles cuatro solo fueron entre los tres palos. Ante Budimir, del que habló el técnico, la gran amenaza de los locales en el día de ayer, no tuvo su día en un partido en el que más se le necesitaba. De la misma manera, Rubén García y Kike Barja tuvieron poco protagonismo.

La falta de acierto de Osasuna ante el Espanyol se vio reflejada en los datos que dejó el partido. Raúl Moro fue el jugador del conjunto de Luis Miguel Ramis que más remates hizo en el partido, con un total de dos y habiendo jugado 30 minutos. Por ello, el equipo rojillo, que encadena su segunda derrota consecutiva, debe mejorar en ese aspecto de cara a las próximas jornadas, dónde se medirá al Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.