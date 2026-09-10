Ramis lo tiene claro con Budimir y Raúl: "Son muy compatibles"

Osasuna afronta el duelo ante el Espanyol con Luis Ramis decidido a mantener abierta una fórmula que no ha terminado de explotar. El técnico rojillo defiende la convivencia de Budimir y Raúl García de Haro y considera que sus diferentes perfiles les permiten complementarse en ataque

La pareja formada por Budimir y Raúl García de Haro volvió a tener una oportunidad el pasado fin de semana. No es una fórmula que Osasuna haya explotado demasiado en los últimos años, pero Ramis ha decidido darle una nueva oportunidad.

En una entrevista en COPE Navarra el entrenador rojillo fue preguntado directamente por la posibilidad de que ambos delanteros tengan continuidad juntos. Su respuesta no dejó demasiadas dudas. "Budi y Raúl son delanteros muy diferentes", explicó Ramis. Para el técnico, ahí está precisamente el motivo por el que la dupla puede funcionar. Mientras Budimir representa un perfil más clásico de delantero, Raúl tiene recursos que le permiten participar más lejos del área.

La virtud de Raúl que convence a Ramis

El entrenador de Osasuna pone el foco en la capacidad de Raúl García para interpretar los espacios. No se limita a esperar su oportunidad dentro del área, sino que puede aparecer en posiciones intermedias y convertirse en una alternativa para generar fútbol. "Es un chico que lee muy bien los espacios y que viene muy bien a situaciones intermedias. Tiene mucho talento a la hora de recibir ahí y girarse", explicó. A partir de ahí, Ramis resume lo que espera de cada uno. Raúl puede aportar asociación y movilidad, mientras que Budimir mantiene su condición de referencia ofensiva. "Nos aporta fútbol y goles. Y Budi sobre todo, obviamente goles. También intimida muchísimo", añadió.

Por eso, pese a que la pareja todavía tiene que demostrar su rendimiento con continuidad, el entrenador no parece dispuesto a descartarla después de una sola experiencia. "No tengo ninguna duda en que son muy compatibles", afirmó Ramis, que dejó abierta la posibilidad de recurrir a ambos siempre que el encuentro lo requiera: "Pueden jugar juntos las veces que decidamos que se ajustan mejor al plan de partido".

El 5-2 de Vitoria no cambia sus planes

La apuesta por los dos delanteros coincidió con una de las tardes más complicadas para Osasuna en este inicio de temporada. El conjunto navarro cayó 5-2 frente al Alavés en Mendizorroza, aunque Ramis asegura que el resultado no le hace replantearse todo lo ocurrido. "A mí, el partido del otro día no me genera ninguna duda, puede sonar raro", reconoció el técnico.

Ramis considera que el marcador fue excesivo en relación con lo sucedido durante el encuentro. El Alavés aprovechó prácticamente todas sus oportunidades y Osasuna cometió errores que facilitaron la goleada. "El rival fue tremendamente efectivo en cada una de las acciones que tuvo la oportunidad de finalizar", explicó. El entrenador rojillo también asumió la parte de responsabilidad de su equipo: "Es verdad que nosotros tuvimos algunos errores que ayudaron a que eso pasara. Autocrítica máxima".

Pero el 5-2 no borra, según su análisis, todo lo que Osasuna hizo bien. "Hay muchas cosas positivas en la lectura del partido", concluyó.