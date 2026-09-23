'Big Cata' toma las riendas de Osasuna y marca su hoja de ruta: "Trabajar desde la coherencia deportiva y económica"

José Antonio Prieto ‘Cata’ ya ejerce como nuevo director deportivo de Osasuna tras la salida de Braulio Vázquez al Valencia. El navarro afronta su nueva etapa con una premisa clara: mantener la coherencia económica y deportiva mientras sienta las bases del futuro rojillo

José Antonio Prieto ‘Cata’ ya ejerce oficialmente como nuevo director deportivo de Osasuna. El club navarro ha presentado este miércoles al que hasta ahora había sido una figura importante dentro de su estructura deportiva, después de la salida de Braulio Vázquez rumbo al Valencia. En su primera comparecencia, ha dejado claras las líneas maestras de su proyecto.

El nuevo responsable de la parcela deportiva rojilla ha apostado por mantener una filosofía basada en la estabilidad y en la libertad dentro del área deportiva. "Quiero trabajar desde la coherencia deportiva y económica y la normalidad, sobre todo, que el equipo de trabajo pueda decir lo que piense sin que pague peaje luego", afirmó durante su presentación en El Sadar.

El acto contó también con la presencia del presidente de Osasuna, Luis Sabalza, que quiso poner en valor la trayectoria de Cata dentro del club. El máximo mandatario reconoció que la marcha de Braulio Vázquez fue inesperada, aunque aseguró que la elección de su sustituto estaba clara desde hacía tiempo. "La marcha de Braulio fue inesperada, pero la decisión de que Cata fuera nuestro siguiente director deportivo era muy clara desde hace mucho tiempo", explicó Sabalza. El presidente rojillo incluso recurrió al humor para elogiar los conocimientos futbolísticos del nuevo director deportivo: "No he conocido a nadie que sepa tanto de fútbol. Hay quien dice que no es el 'Big Data', sino el 'Big Cata'".

Cata recoge el testigo de Braulio

Durante su intervención, Cata también tuvo palabras para Braulio Vázquez, quien fue precisamente la persona que le permitió dar el salto al fútbol profesional. En aquel momento, Prieto compaginaba su trabajo con su pasión por los banquillos en categorías como Tercera División.

Ahora le toca ocupar el puesto que deja el que fuera director deportivo de Osasuna durante los últimos años. Una responsabilidad que afronta con confianza en la plantilla actual.

Cata considera que el equipo tiene recursos suficientes para alcanzar el objetivo y no contempla realizar cambios por obligación en el próximo mercado. "Todas las plantillas son mejorables y si está dentro de los parámetros económicos se estará abierto", explicó al ser preguntado por posibles incorporaciones en enero.

El futuro de Budimir, sobre la mesa

Una de las cuestiones que centró parte de la comparecencia fue la situación de Ante Budimir. El delantero croata es uno de los nombres importantes en el futuro del proyecto y Cata reconoció que le gustaría que continuase en Pamplona.

El director deportivo explicó que uno de sus objetivos pasa por reducir progresivamente la edad media de la plantilla, aunque quiso dejar claro que la edad no será el factor determinante a la hora de tomar decisiones. En ese sentido, Cata dejó abierta la puerta a la continuidad de Budimir si su rendimiento sigue justificando su presencia en el proyecto rojillo.

Otro de los jugadores señalados durante la presentación fue Íñigo Arguibide. El nuevo director deportivo fue contundente al hablar del futuro del futbolista y aseguró que debe convertirse en uno de los laterales de Osasuna "a corto, medio y largo plazo".

Tranquilidad con Romain del Castillo

Cata también fue preguntado por uno de los fichajes que todavía no ha conseguido hacerse con un puesto como titular: Romain del Castillo.

El director deportivo aseguró estar "muy tranquilo" con el rendimiento del futbolista francés y destacó especialmente su actitud. Considera que mantiene "el hambre y la mentalidad" pese a la trayectoria que ya acumula en el fútbol francés.

La confianza en el jugador es, por tanto, total, a la espera de que pueda demostrar sobre el césped los motivos que llevaron a Osasuna a apostar por él.

La cantera, otro de los pilares

La formación de jóvenes futbolistas también ocupó un espacio importante en la presentación. Cata explicó que Osasuna debe centrarse en "construir buenos jugadores", en lugar de intentar imponer un modelo de juego cerrado como ocurre en otros clubes europeos.

En este sentido, puso como ejemplos al Ajax o al Barcelona, aunque considera que Osasuna tiene una identidad diferente y debe trabajar de acuerdo con su propia idiosincrasia.