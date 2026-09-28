Osasuna contiene la respiración con Budimir
Ante Budimir afronta un parón internacional muy diferente al de sus compañeros de Osasuna. El delantero ya está en Sevilla con Croacia y tiene por delante tres partidos en apenas diez días, con dos duelos ante España y otro frente a Inglaterra, antes de regresar a LaLiga con el conjunto rojillo
El parón liguero no está siendo precisamente un descanso para Budimir. Mientras la plantilla de Osasuna ha disfrutado de una semana sin competición y este lunes ha regresado al trabajo en Tajonar, el delantero se encuentra concentrado con Croacia y tiene por delante un calendario cargado.
Croacia ya ha aterrizado en Sevilla, donde este martes se medirá a España en el Sánchez-Pizjuán. El encuentro, correspondiente a la Liga de Naciones, puede convertirse en la primera gran oportunidad para Budimir de ganar protagonismo con el nuevo seleccionador croata, después de comenzar en el banquillo el triunfo ante la República Checa. Ante los checos disputó la última media hora y estuvo cerca de marcar en el tiempo añadido. Ahora, con un partido de mayor exigencia por delante, tiene opciones de aparecer desde el inicio.
Un calendario que preocupa en Pamplona
El problema para Osasuna no está únicamente en lo que ocurra este martes. Después de enfrentarse a España en Sevilla, Budimir todavía tendrá que jugar otros dos encuentros con Croacia. El sábado 3 de octubre, los balcánicos recibirán a Inglaterra en Rijeka. Tres días después, el martes 6, volverán a medirse a España, esta vez en Split.
Son tres partidos internacionales en apenas diez días, con dos de ellos frente a España y otro ante Inglaterra. Una exigencia considerable para el delantero rojillo, especialmente teniendo en cuenta el papel que desempeña en los planes de Ramis. El técnico de Osasuna ha convertido a Budimir en una de las piezas fundamentales de su ataque. De ahí que en Pamplona sigan con especial atención la cantidad de minutos que acumule durante esta concentración.
El regreso será casi inmediato
El calendario tampoco concede demasiado margen después del último compromiso de Croacia. Una vez terminado el partido del 6 de octubre, Budimir tendrá que regresar a España para reincorporarse a Osasuna. Y el siguiente compromiso liguero de los rojillos será el domingo 11 de octubre en Sevilla, frente al Betis.
En Pamplona, por tanto, el deseo es sencillo: que Budimir complete su concentración sin problemas físicos y que el desgaste no sea excesivo. El delantero ya acumula un calendario internacional exigente mientras sus compañeros han podido aprovechar el parón para recuperar fuerzas.
Ramis recupera al grupo
Mientras Budimir continúa con Croacia, Ramis ya ha vuelto a tener a buena parte de su plantilla sobre el césped de Tajonar. Osasuna regresó este lunes a los entrenamientos después de los siete días de descanso concedidos por el técnico durante el parón. El equipo se marchó al descanso después de empatar ante el Rayo Vallecano y poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Ahora tendrá dos semanas para preparar el siguiente compromiso liguero, aunque no todos los futbolistas podrán disfrutar de ese periodo de recuperación.
Budimir es el principal ejemplo. El delantero rojillo tiene por delante una pequeña gira internacional antes de volver a ponerse a disposición de Ramis. Tres partidos, dos selecciones de primer nivel y apenas unos días para recuperar antes de regresar a LaLiga.