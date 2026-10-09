El Betis recibe a Osasuna con una ventaja histórica y el as en la manga de Pellegrini ante su rival 'preferido'

Los verdiblancos reanudan la competición con una superioridad absoluta en la última década y la condición de Pellegrini de máximo verdugo de los rojillos

El Betis retoma este domingo la competición tras el largo parón con la visita de Osasuna al Estadio La Cartuja con la intención de regresar con un triunfo que lo mantenga en la zona noble de la tabla.

Un objetivo que cuenta con el respaldo absoluto de las estadísticas a todos los niveles, tanto globalmente como en los números particulares de Pellegrini como entrenador verdiblanco, lo que resulta muy significativo.

No en vano, los números en casa contra Osasuna son muy positivos para los heliopolitanos, como refleja que los rojillos no se imponen en el feudo bético desde más de una década, más concretamente desde la temporada 13/14, cuando ganó por 1-2.

Siete vitorias béticas y un empate desde el último triunfo rojillo en el feudo verdiblanco

A partir de ahí, béticos y navarros se han medido en tierras hispalenses en un total de ocho ocasiones, con un balance espectacular para el equipo de las Trece Barras de siete victorias y un empate.

Estas tablas se firmaron en la campaña 24/25 y puso fin a una racha de seis victorias consecutivas de los béticos para engordar las estadísticas a su favor, si bien los locales la retomaron en el ejercicio anterior al superar con comodidad a los pamplonicas con goles de Abde y de Cucho Hernández.

En el global histórico, el dominio del Betis resulta abrumador, pues Osasuna lo ha visitado en 34 ocasiones en la máxima categoría y los verdiblancos han ganado en 21 ocasiones y sufrido solo cuatro derrotas, reflejo de que el cuadro bético afronta esta cita con una clara ventaja estadística.

Osasuna, víctima preferida de Pellegrini como bético

Por si fuera poco, Osasuna se erige en la víctima favorita de Manuel Pellegrini desde que aterrizó en Heliópolis, tanto en cuanto es el equipo contra el que más ha ganado como bértco.

De hecho, se ha enfrentado trece veces con los navarros en esta etapa y se ha llevado el gato al agua en nueve partidos, mientras que ha rubricado dos empates y sufrido únicamente dos derrotas.

Un bagaje todavía más halagüeño si solo se contemplan únicamente los partidos en casa, tanto en cuanto no conoce la derrota en los seis partidos disputados en Primera, con un glorioso saldo de 15 puntos de 18 posibles, merced a cinco victorias y un empate.

De esta forma, Pellegrini y el Betis enfilan este encuentro con la oportunidad de seguir engrosando este magnífico balance con una nueva victoria que mantenga el pleno de triunfos de los verdiblancos este curso en La Cartuja.

Oportunidad para igualar el récord de Serra Ferrer en este siglo

Cabe recordar que el Betis suma por éxitos las citas en casa de esta temporada con triunfos ante Real Sociedad, Real Madrid y Getafe, a lo que hay que sumar que si no pierde Pellegrini igualará la racha de Serra Ferrer, la mejor del siglo XXI sin perder como local con 15 choques sin caer