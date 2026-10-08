Tres altas internacionales, un día menos para Lo Celso para preparar el partido contra Osasuna y un único lesionado en el Betis

Facundo Bernal, Ángel Ortiz y Fran García completaron la sesión tras su regreso, pero tanto el rosarino como Valentín Gómez trabajaron al margen, al igual que Aitor Ruibal; Junior, solo en la enfermería

La plantilla del Betis completó en la mañana de hoy el antepenúltimo entrenamiento de cara a la reanudación del campeonato liguero con el partido del domingo contra Osasuna en La Cartuja.

Esta sesión se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y deparó novedades importantes por la incorporación al grupo de varios internacionales tras regresar de los compromisos con sus selecciones.

Bernal, Ángel Ortiz y Manu González completaron el entrenamiento

De ese modo, Facundo Bernal, después de volver de la gira por Asia con Uruguay, se ejercitó con el resto del grupo con completa normalidad, al mismo ritmo que sus compañeros a pesar de los miles de kilómetros acumulados en el periplo charrúa. Por ende, estará disponible con total seguridad ante los rojillos.

También se unieron a la dinámica grupal tanto Ángel Ortiz como Manu González después de su presencia con España sub 21, a la que el portero se sumó con la concentración en marcha por las molestias del sevillista Fran González.

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Fran García, que volvió ayer y no se ejercitó con el resto del grupo para trabajar en solitario con ejercicio de recuperación, ha trabajado hoy con normalidad.

Valentín Gómez y Lo Celso, en solitario

También se integraron con el colectivo los recién llegados Valentín Gómez y Lo Celso, que pisaron el césped para la charla de Pellegrini, pero después se retiraron al gimnasio para hacer trabajo específico. Se espera que los tres se incorporen al grupo en el entrenamiento de este viernes y que completen la sesión sin ningún problema para entrar en la convocatoria.

Cabe recordar que Lo Celso solo estaba convocado por Argentina para el homenaje a su amigo Messi y que únicamente viajó a su país para dicho partido, en el que disputó algo más de diez minutos.

El único internacional que todavía no había aterrizado esta mañana en la capital hispalense es Álvaro Fidalgo, que llegará procedente de México a lo largo de este jueves y que mañana será uno más en el entrenamiento tras haber participado en todos los choques de los aztecas sin mucha suerte.

Junior Firpo, el único lesionado

En lo que a la enfermería se refiere, el único lesionado a día de hoy es Junior Firpo por el contratiempo físico sufrido con República Dominicana que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego entre tres semanas y un mes, ya dependiendo de como evolución de su lesión muscular.

Aitor Ruibal, por su parte, tampoco estuvo con el grupo y realizó trabajo específico en solitario, lo que no quita que ya ha salido de la enfermería tras el largo parón.

El equipo verdiblanco vuelve a ejercitarse este viernes, con una sesión a partir de las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.