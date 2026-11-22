Ciudad de Lucena 1-1 Betis Deportivo: Tablas eléctricas ante un igual que no bastan para sonreír
Los albicelestes igualaron en la reanudación el tanto inicial de Rubén de Sá para mantener su ventaja en la tabla sobre el filial verdiblanco, que se queda a un punto del 'play off' de ascenso; con un partido pendiente que no actualizará hasta el 3 de enero; ocasiones de sobra para que cualquiera se hubiese llevado los tres puntos
No pudo dar continuidad el Betis Deportivo a su triunfo sobre la bocina en El Palmar y se dejó dos puntos este domingo en su visita a un rival directo como el Ciudad de Lucena, que le antecede en la tabla del Grupo 3 de Segunda RFEF y que marca precisamente la frontera con el ansiado 'play off' de ascenso. Como no se pondrá al día con su duelo aplazado el segundo equipo heliopolitano hasta el próximo 3 de enero de 2027, toca recuperar las sensaciones del arranque cuanto antes, aunque lo cierto es que, pese al 1-1 final, cualquier cosa podría haber ocurrido en tierras aracelitanas, con los guardametas erigidos en auténticos salvadores de las tablas definitivas.
Los pupilos de Dani Fragoso se marchaban ganando y con portería a cero al intermedio merced al tanto justo antes del ecuador del primer tiempo de Rubén de Sá, que recuperaba su rol de extremo (hay que recordar que es un delantero reconvertido a lateral por ambos costados) y no perdonó en el mano a mano con Froi Leal. Antes, Diego Vargas no conectó por poco un servicio de Joseliyo Pérez, aunque el choque adquiría tintes verdiblancos tras un arranque con mayores alternativas en el que también tuvieron sus momentos de protagonismo los albicelestes, rivales directos por una plaza puntera hacia Primera RFEF que, de hecho, tenían un punto más que los heliopolitanos (éstos, con un duelo pendiente ante el CD Tenerife B).
La reanudación resultó frenética. Así, enseguida se pasó de la posible sentencia de Cristo Muñoz, que impidió el meta lucentino, al 1-1 de Manu Molina. Y, a partir de ahí, pudo pasar literalmente de todo. Volvía a lucirse Froi Leal ante Enzo Fierro, al tiempo que el recién ingresado Antonio González e Ian Forns gozaban de sendas llegadas claras antes de que Manu González ofreciera una doble intervención espectacular a las puertas de un alargue de cinco minutos en el que, indirectamente, los dos bandos decidieron conformarse con la renta mínima y pensar ya en próximos envites. En el caso bético, el domingo que viene en casa a las 11:30 horas, todo un derbi sevillano ante el Club Atlético Central.
Ficha técnica del Ciudad de Lucena - Betis Deportivo de Segunda RFEF
CD Ciudad de Lucena: Froi Leal; Ale Benítez, Pavón, Adri Valenzuela (Juanma Porro 67'), Manolo Ortiz (Isra Cano 67'); Alberto García, Migue Sánchez (Rafa Gálvez 73'), Hugo Fuentes; Manu Molina (Ávila 73'), Joseliyo y Diego Vargas (Diego Canty 76').
Betis Deportivo Balompié: Manu González; Mario Navarro, Curro Macías, De Roa, Ian Forns; Migue Romero, Cristo Muñoz (Rica Fúnez 63'); Rubén de Sá (Fara 88'), Enzo Fierro (Kike Collantes 77'), Rafa Oya (Antonio González 63'); y Rodrigo Marina (Borja Alonso 77').
Árbitro: Alonso Salcedo (manchego). Amarillas a los locales Ale Benítez, Migue Sánchez, Manolo Ortiz y Juanma Porro, así como a los visitantes De Roa, Rubén de Sá, Ian Forns y Antonio Barragán (segundo entrenador).
Goles: 0-1 (21') Rubén de Sá; 1-1 (50') Manu Molina.
Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 12ª en el Grupo 4 de Segunda RFEF, disputado en el Estadio Ciudad de Lucena de la localidad cordobesa.