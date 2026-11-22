Los albicelestes igualaron en la reanudación el tanto inicial de Rubén de Sá para mantener su ventaja en la tabla sobre el filial verdiblanco, que se queda a un punto del 'play off' de ascenso; con un partido pendiente que no actualizará hasta el 3 de enero﻿; ocasiones de sobra para que cualquiera se hubiese llevado los tres puntos

No pudo dar continuidad el ﻿Betis Deportivo a su triunfo sobre la bocina en ﻿El Palmar y se dejó dos puntos este domingo en su visita a un rival directo como el ﻿Ciudad de Lucena﻿, que le antecede en la tabla del ﻿Grupo 3 de Segunda RFEF y que marca precisamente la frontera con el ansiado 'play off' de ascenso. Como no se pondrá al día con su duelo aplazado el segundo equipo heliopolitano hasta el próximo ﻿3 de enero de 2027﻿, toca recuperar las sensaciones del arranque cuanto antes, aunque lo cierto es que, pese al 1-1 final, cualquier cosa podría haber ocurrido en tierras aracelitanas, con los guardametas erigidos en auténticos salvadores de las tablas definitivas.

Los pupilos de ﻿Dani Fragoso se marchaban ganando y con portería a cero al intermedio merced al tanto justo antes del ecuador del primer tiempo de ﻿Rubén de Sá﻿, que recuperaba su rol de extremo (hay que recordar que es un delantero reconvertido a lateral por ambos costados) y no perdonó en el mano a mano con ﻿Froi Leal﻿. Antes, ﻿Diego Vargas no conectó por poco un servicio de ﻿Joseliyo Pérez﻿, aunque el choque adquiría tintes verdiblancos tras un arranque con mayores alternativas en el que también tuvieron sus momentos de protagonismo los albicelestes, rivales directos por una plaza puntera hacia ﻿Primera RFEF que, de hecho, tenían un punto más que los heliopolitanos (éstos, con un duelo pendiente ante el CD Tenerife B﻿).

La reanudación resultó frenética. Así, enseguida se pasó de la posible sentencia de ﻿Cristo Muñoz﻿, que impidió el meta lucentino, al 1-1 de ﻿Manu Molina﻿. Y, a partir de ahí, pudo pasar literalmente de todo. Volvía a lucirse ﻿Froi Leal ante ﻿Enzo Fierro﻿, al tiempo que el recién ingresado ﻿Antonio González e ﻿Ian Forns gozaban de sendas llegadas claras antes de que ﻿Manu González ofreciera una doble intervención espectacular a las puertas de un alargue de cinco minutos en el que, indirectamente, los dos bandos decidieron conformarse con la renta mínima y pensar ya en próximos envites. En el caso bético, el domingo que viene en casa a las ﻿11:30 horas﻿, todo un derbi sevillano ante el ﻿Club Atlético Central﻿.

Ficha técnica del Ciudad de Lucena - Betis Deportivo de Segunda RFEF

CD Ciudad de Lucena: Froi Leal; Ale Benítez, Pavón, Adri Valenzuela (Juanma Porro 67'), Manolo Ortiz (Isra Cano 67'); Alberto García, Migue Sánchez (Rafa Gálvez 73'), Hugo Fuentes; Manu Molina (Ávila 73'), Joseliyo y Diego Vargas (Diego Canty 76').

Betis Deportivo Balompié: Manu González; Mario Navarro, Curro Macías, De Roa, Ian Forns; Migue Romero, Cristo Muñoz (Rica Fúnez 63'); Rubén de Sá (Fara 88'), Enzo Fierro (Kike Collantes 77'), Rafa Oya (Antonio González 63'); y Rodrigo Marina (Borja Alonso 77').

Árbitro: Alonso Salcedo (manchego). Amarillas a los locales Ale Benítez, Migue Sánchez, Manolo Ortiz y Juanma Porro, así como a los visitantes De Roa, Rubén de Sá, Ian Forns y Antonio Barragán (segundo entrenador).

Goles: 0-1 (21') Rubén de Sá; ﻿1-1 ﻿(50') Manu Molina.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 12ª en el Grupo 4 de Segunda RFEF, disputado en el Estadio Ciudad de Lucena de la localidad cordobesa.