Sanluqueño 0-1 Betis Deportivo: Curro Macías reactiva 'in extremis' las ambiciones heliopolitanas

Un cabezazo del central sanluqueño a la salida de un córner en el minuto 82 da los tres puntos al filial bético, que acababa de fallar un penalti por medio de un Iván Corralejo desquiciado desde entonces que vio una merecida tarjeta roja en el alargue por una feísima entrada; los de Dani Fragoso se asientan en la zona de 'play off' de ascenso

El Betis Deportivo, que retomaba este sábado la actividad tras el necesario aplazamiento de su partido del pasado fin de semana ante el CD Tenerife B, buscaba un triunfo que acabase con una mala racha de cuatro jornadas sin vencer para reengancharse a la zona privilegiada de la tabla del Grupo 4 de Segunda RFEF ante un Atlético Sanluqueño con ganas de salir de la zona peligrosa después de dos derrotas consecutivas (tres en cuatro partidos y un solo triunfo en los últimos ocho). Al final, los de Dani Fragoso se llevaron el triunfo sobre la bocina merced a un testarazo de Curro Macías que compensaba el bajón en la jugada inmediatamente anterior, cuando Rubén Gálvez detenía un penalti a Iván Corralejo, 'perla' emergente que acabó desquiciado y expulsado.

Antonio González hizo daño en el primer tiempo. / RBB

La primera parte resultó equilibrada, con un gol anulado al local Iván Serrano por fuera de juego y varios acercamientos más por banda peligrosos por parte de la escuadra adiestrada por Pablo Rey, que supo aprovechar bien los errores en la salida del filial, aunque los heliopolitanos hicieron daño por medio de Antonio González, que tropezó con Rubén Gálvez en su acercamiento inicial para ver cómo el balón peinado en la recta final de esta fase se perdía cerca del poste. Además, aunque tímidamente, se pidió penalti del meta de Aracena a Rodrigo Marina en un intento fallido de despeje dentro del área sin aparentes complicaciones, aunque la acción no tendría consecuencias.

La reanudación se inició con dudas por parte visitante, especialmente a balón parado, pidiendo los anfitriones que el derribo de Carlos de Roa a Asier Benito (siendo el nazareno el último hombre) fuese merecedor de tarjeta roja, aunque Álvarez Gómez señaló que no había nada punible y tampoco hubo reclamaciones excesivas. Poco a poco, se fue desperezando el Betis Deportivo, que avisó desde lejos por medio de Borja Alonso y en un córner que Curro Macías remató con el pie casi sin querer cerca del larguero. Mucho más cerca anduvo Iván Serrano al cuarto de hora, pero su mano a mano con Álvaro de Pablo lo escupió el palo para que Marcos Mora la sacara en la misma línea y el central ex sevillista achicara agua rápidamente.

Emmanuel N'Goran, ante los gaditanos. / RBB

El susto hizo despabilar a los 'neroazzurri', aunque las transiciones morían en el último pase. De nuevo a balón parado, Rodrigo Marina cabeceó muy cerca de la madera, al tiempo que la primera intervención de Rafa Oya derivó en un slalom con poco ángulo que atajaría Rubén Gálvez. A once del final, Sergio Montes cortaba con la mano en el área un centro del jiennense y el tinerfeño no dudó, señalando un penalti que, con todo, fallaría Iván Corralejo. O, mejor dicho: desviaría a córner con un paradón el meta local para pasar de la cima a la sima, pues Curro Macías ganó luego el primer palo para cruzarla de cabeza a las mallas. Incluso, Kike Collantes y Enzo Fierro tuvieron la sentencia, si bien Carlos de Roa evitaba en boca de gol el empate en el alargue de Adrià Mercadal.

Ficha técnica del Sanluqueño - Betis Deportivo de Segunda RFEF

Atlético Sanluqueño: Rubén Gálvez; Raúl Sola, Juan Durán (Mercadal 86'), Bourdal, Montes; Pepe Mena (Ritore 86'), Clavijo (Gabi 72'); Isma García, Guedes (Salguero 59'), Iván Serrano (Javi Cheli 86'); y Asier Benito.

Betis Deportivo Balompié: Álvaro de Pablo; Mario Navarro, Curro Macías, Emmanuel (Ian Forns 63'), De Roa; Marcos Mora (Cristo Muñoz 63'), Rica Fúnez (Enzo Fierro 78'); Antonio González (Kike Collantes 78'), Corralejo, Borja Alonso (Rafa Oya 67'); y Rodrigo Marina.

Árbitro: Álvarez Gómez (tinerfeño). Roja directa al segundo entrenador sanluqueño, Pedro Luis (76'), y al jugador 'neroazzurro' Corralejo (96'). Amarillas a los locales Raúl Sola, Iván Serrano y Ritore, así como a los visitantes Rica Fúnez, Emmanuel, Cristo Muñoz, Curro Macías y Kike Collantes.

Gol: 0-1 (82') Curro Macías.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 11ª del Grupo 4 de Segunda RFEF, disputado en el Estadio El Palmar de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con buena entrada.