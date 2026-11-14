Así ha sido el reencuentro entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero

El tenista español y su antiguo entrenador se fundieron en un abrazo cuando se encontraron en la pista de entrenamiento de las ATP Finals. El técnico valenciano, ex de Carlos Alcaraz, está presente porque se ha unido a Ben Shelton

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se han vuelto a ver después de prácticamente un año cuando se anunció su ruptura como jugador - entrenador. Una decisión que tomó a todos por sorpresa ya que ambos tenían una relación muy buena y que funcionaba tanto dentro como fuera de la pista. No ha sido hasta este mes de noviembre de 2026 cuando públicamente se les ha visto juntos de nuevo, siendo el reencuentro bastante agradable tal y como se esperaba después de tanto años unidos.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se funden en un abrazo

Turín, en donde se va a disputar las ATP Finals, ha sido la sede para ver el reencuentro entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Una unión que dio sus frutos ya que juntos consiguieron ganar un total de seis Grand Slams, siendo el técnico valenciano clave para el crecimiento del murciano que se ha convertido ya en uno de los mejores tenistas del mundo y de la historia.

La esperada imagen entre los dos se ha producido en una de las pistas de entrenamiento de las ATP Finals. Carlos Alcaraz se encontraba practicando cuando Juan Carlos Ferrero se ha acercado hasta su lugar. Ambos se han fundido en un gran abrazo que ha sido muy celebrado por los espectadores que había presentes﻿.

Juan Carlos Ferrero se encuentra en Turín también porque va a comenzar a trabajar con Ben Shelton, uno de los mejores tenistas del mundo, que también va a participar en las ATP Finals, quien lo ha contratado de cara a la temporada que viene aunque el de Estados Unidos ya ha dicho que el valenciano va a darle solo sus primeros consejos en este cierre de campaña.

Carlos Alcaraz aprueba la unión entre Juan Carlos Ferrero y Ben Shelton

Para Carlos Alcaraz el asunto de Juan Carlos Ferrero ya quedó cerrado hace mucho tiempo. El murciano está muy contento con Samuel López y su actual equipo de trabajo ya que está progresando adecuadamente después de haber superado una lesión en su brazo derecho que le ha mantenido alejado de las pistas durante varios meses.

De hecho, Carlos Alcaraz se ha mostrado contento con que Juan Carlos Ferrero, su ex entrenador, haya encontrado un nuevo tenista al que dirigir, en este caso Ben Shelton. Públicamente el murciano ha dicho que no tiene ninguna duda de que su antiguo técnico va a hacer que uno de sus grandes rivales mejore como jugador. "Estoy convencido de que puede aportar muchas cosas a su tenis y ayudarle a mejorar como jugador. Me hace especial ilusión verle en el banquillo de Ben Shelton, observar cómo trabaja con él y comprobar qué aspectos de su juego consigue potenciar gracias a Juan Carlos Ferrero. Así que tengo muchas ganas de verle por aquí, charlar un rato con él, saludarle y, sobre todo, darle un abrazo enorme. Hace bastante tiempo que no nos vemos".

Por tanto, la relación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se puede decir que está totalmente normalizada.