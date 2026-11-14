Carlos Sainz, a su hijo: "Imagínate lo loco que estaba hace 20 años"

El piloto de Williams ha desvelado una anécdota que le pasó con su padre en la que incluso llegó a asustarse cuando se subió a uno de los coches que condujo su progenitor en una de sus participaciones en el Rally Dakar

Carlos Sainz no siguió los pasos de su padre, el gran Carlos Sainz padre, y se decantó por la Fórmula 1 a la cual consiguió llegar y establecerse, siendo considerado actualmente como un gran piloto a pesar de que no le están saliendo bien las cosas en Williams. Poco se ha aventurado en el mundo de los rallies el madrileño quien ha desvelado que una de las veces que lo probó lo hizo con su padre el cual le llegó a meter miedo.

El piloto de Fórmula 1 ha explicado que una vez se subió con su padre en uno de los coches con los que participó en el Dakar y que quedó impresionado por la velocidad a la que iba Carlos Sainz senior a pesar de las dificultades que había por la ruta. "Cuando me subí con él a su Ford del Dakar, yo pensaba que esto no era posible. Veías un bache, la compresión y el coche lo pasaba a 160 kilómetros por hora o 170. Sólo fueron cinco o 10 minutos, no dejé de sudar y estar estresado".

Carlos Sainz, junto a su padre, Carlos Sainz. / IMAGO

Carlos Sainz ha manifestado que incluso tuvo algo de miedo. "Es la primera vez en la que me asusté dentro de un coche. Sólo fueron 10 minutos, y pensaba que como sería estar cuatro horas", ha dicho en el podcast de Brasil Pelas Pistas.

"Es la primera vez en la que me asusté dentro de un coche. Sólo fueron 10 minutos, y pensaba que como sería estar cuatro horas"

Su padre se dio cuenta del mal rato que estaba pasando y no dudó en soltarle el siguiente comentario. "Me miró mi padre y dijo: "imagínate lo loco que estaba hace 20 años".

Carlos Sainz ha revelado que su padre ha sido muy importante para tener éxito en el mundo de la velocidad. "Me dio la receta del éxito de la atención al detalle, trabajar más fuerte que todos y control de las cosas que puedes controlar. Desde el karting me lo hacía notar, y de esa educación viene lo que hago en la F1".

Carlos Sainz no tuvo dudas entre la Fórmula 1 o seguir los pasos de su padre

Carlos Sainz también ha dicho que siempre se decantó por la Fórmula 1. "Cuando tenía 8 o 9 años solo se veía Fórmula 1 en España pese a que mi padre era muy reconocido. Y cuando fui a mi primera carrera, en Montmeló 2005, ya le dije a mi padre que quería ser piloto como mis ídolos, los Alonso, Schumacher o Raikkonen. Estaba obsesionado".

También ha desvelado que llegó a aventurarse en el mundo de los rallies pero nunca demasiado en serio. "Probé el rally con 13 o 14 años. Lo disfruté muchísimo, fue uno de los mejores días de mi vida. Me preguntaba por qué no lo intenté antes, pero ya en ese momento estaba con Red Bull, tenía cierta obsesión con la F1...".

Por último, ha afirmado que es un piloto de Fórmula 1 que ha ido creciendo con el paso de los años. "Soy capaz de encontrar en los datos lo que siento en el coche y eso da opciones para mejorar, evolucionar y encontrar la dirección".