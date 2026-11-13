Stephen Curry se rompe y engrosa la larga lista de estrellas que dejan huérfana a la NBA

La estrella de los Warriors estará, al menos, dos semanas fuera por una rotura abdominal; Caleb Wilson también será baja durante mes y medio en los Bulls

Los problemas de las estrellas crecen en la NBA. A los Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jalen Williams… se ha unido ahora Stephen Curry. Los Golden State Warriors perderán a su gran estrella durante un mínimo de dos semanas después de que éste se retirase lesionado en el duelo ante los Houston Rockets.

El base estadounidense sufre una lesión en el músculo oblicuo del abdomen, un problema físico que le obligó a dejar el partido. Las pruebas médicas realizadas al jugador confirmaron la existencia de un desgarro en la zona abdominal. La franquicia de San Francisco ha establecido un plazo inicial de dos semanas antes de volver a evaluar su evolución y determinar cuándo podrá regresar a las pistas.

"La resonancia magnética confirmó que Curry tiene un desgarro oblicuo abdominal. Será reevaluado en dos semanas", publican en un comunicado, donde reflejan los motivos por los que Curry tuvo que abandonar el partido. El jugador notó unas molestias poco después de meter su primer lanzamiento de tres puntos. El escolta apenas pudo permanecer 5 minutos y 35 segundos sobre el parqué en un encuentro que terminó con derrota de los Warriors por 115-105.

A sus 38 años, Stephen Curry estaba firmando un buen comienzo de temporada. Asumiendo todo el protagonismo en su equipo ante la ausencia de Jimmy Butler, al menos, hasta enero. En los diez partidos que ha disputado hasta ahora presenta unos promedios de 27,8 puntos, 3,9 asistencias y 3,7 rebotes por encuentro, unos números que le hacen rivalizar por el MVP. Además, registra un 50% de acierto en tiros de campo y un 45,7% desde la línea de tres puntos.

Caleb Wilson deja más mermados a los Chicago Bulls

A la importante lesión de Curry se ha unido en las últimas horas otra menos llamativa, pero que amplía la enfermería en la NBA. Los Chicago Bulls sufrirán la ausencia de Caleb Wilson durante el próximo mes y medio después de que el jugador tenga que pasar por el quirófano para tratar una fractura en la mano derecha.

La información ha sido desvelada por el insider Shams Charania, de ESPN, quien ha confirmado que el novato se lesionó durante el tercer cuarto del encuentro frente a los San Antonio Spurs, disputado el miércoles y que terminó con derrota de Chicago por 124-119. Wilson se lastimó al intentar recuperar un balón de Victor Wembanyama y no pudo regresar a la pista para completar el partido.

Caleb Wilson, baja durante mes y medio en los Bulls / Imago

La baja supone un contratiempo para los Bulls, que atraviesan un complicado arranque de temporada con un balance de una victoria y nueve derrotas. Wilson, elegido en la cuarta posición del Draft de 2026, se había convertido en una de las pocas noticias positivas con los 18,9 puntos, 6,2 rebotes y 1,9 asistencias que promediaba por partido, con un 42% de acierto en lanzamientos de campo.

Cade Cunningham se sale y mal día para Santi Aldama

En cuando a la corta jornada que se ha disputado la pasada madrugada, el gran protagonista ha sido la estrella de los Pinstons Cade Cunningham, que se ha convertido en el primer jugador en la historia de la NBA en lograr más de 50 puntos, 10 asistencias y ninguna pérdida de balón en un partido. En total, firmó 52 puntos y 11 asistencias en la victoria de los Pistons ante los Wizards por 140-144 tras dos prórrogas.

Hubo presencia española en pista, pero Santi Aldama, en el cuarto partido desde su regreso, no tuvo su día, como tampoco lo tuvieron los Dallas Mavericks. El español se quedó esta vez en 10 minutos de juego y acabó con tres puntos, un rebote, una asistencia y un tapón. Sus 1 de 6 en tiros de campo y 1 de 4 en triples lo dicen todo.

Resultados NBA hoy 13 de noviembre

Washington Wizards 140-144 Detroit Pistons Philadelphia 76ers 123-112 Toronto Raptors Minnesota Timberwolves 133-94 Dallas Mavericks Phoenix Suns 101-96 Charlotte Hornets