Alonso y su jefe se irritan y el ultimátum está al caer: "¿Qué van a hacer de cara al año que viene?"

Lawrence Stroll está desesperado con los continuos abandonos y problemas de este año y se plantea un cambio radical

Pese a los malos resultados que Aston Martin viene cosechando toda la temporada, desde la escudería británica han mantenido el mensaje de tranquilidad que han seguido a rajatabla sus pilotos. Acostumbrados a las salidas de tono de Fernando Alonso en años anteriores, ha sorprendido lo comedido y positivo que ha estado este año, cuando peor lo llevaba, y salvo en contadas ocasiones en las que se le ha escapado algo, no ha sido muy crítico con el verdadero culpable de todo: Honda.

Alonso ha visto cómo los errores de Adrian Newey en el arranque de temporada se iban arreglando y ahora mismo cuenta con uno de los mejores chasis de la parrilla. Pero la evolución de Honda no ha sido igual y siguen muy lejos de la cabeza y a la cola de la zona media.

Cuando no es un problema es otro hasta el punto de que el piloto asturiano ya dio la temporada por desperdiciada completamente pese al mejor rendimiento de su coche en Interlagos. El monoplaza venía mejorando en los últimos grandes premios, pero siempre surge algo y siempre es del motor.

Tras Estados Unidos llegó México, donde los dos Aston Martin se retiraron por un problema en el motor debido a la altura. Y en Brasil, Alonso pudo pelear gracias a la lluvia, pero surgió otro problema, ahora de la batería que obligó a lance Stroll a retirarse. Siempre surge algo y siempre algo diferente.

En Honda admiten un nuevo fallo en Brasil

Desde Honda apelan a que están obteniendo muchos datos para evolucionar y de cara al futuro. Sin embargo, es el mismo mensaje que vienen dando desde que Alonso lograra acabar su primera carrera, en el Gran Premio de Japón. Y la mejoría ha sido mínima.

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda F1, lo reconocía en Soy Motor. "Hemos tenido otro problema con la batería del coche de Lance Stroll. Sabemos lo que ha pasado, pero no sabemos cuál es la causa principal. Revisaremos los datos y también comprobaremos la batería... puede que nos lleve unas semanas encontrar la causa principal. (...) partir de los datos, tenemos que encontrar en Sakura alguna solución y averiguar la causa real de este fallo de cara al año que viene. De lo contrario, seguiremos teniendo el mismo problema el año que viene, por lo que es muy importante para nosotros comprender cuál es la causa real", afirma el japonés.

Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1 / IMAGO

Si fuera el primer problema no pasaría nada, pero no hay gran premio sin que haya alguno y eso hace que la paciencia del jefe de Aston Martin, Lawrence Stroll, se esté agotando. Los errores de la marca japonesa y la pésima evolución del motor durante todo el año hacen dudar a la cúpula de la escudería de las promesas para 2027.

Desvelan el enfado de Lawrence Stroll

Así lo asegura el expiloto y ahora analista Martin Brundle, en 'Sky Sports F1', donde desvela que Lawrence Stroll está "desesperado". "No sabe qué hacer ante estos interminables problemas de fiabilidad y los abandonos del equipo. ¿Qué van a hacer de cara al año que viene? ¿Tienen ideas diferentes, gente diferente para resolver el problema? Ya sea la batería, el ERS, el sistema de recuperación de energía o simplemente el déficit de potencia que tienen. Ese es el problema que tiene Aston Martin en este momento: ¿hacia dónde van a partir de aquí?", indica el expiloto de F1.

Aunque lo niegan, Aston Martin ha valorado la posibilidad de romper su contrato con Honda y volver a ser cliente de Mercedes. No quieren tirar más dinero y que sólo una parte eche a perder todo el ambicioso proyecto que habían planteado.