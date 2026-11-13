Paulo Duarte, seleccionador de Guinea, sobre Ilaix Moriba: "Llega y dice 'quiero el 10'﻿ cuando lo tiene otro desde hace años, tienes un ego muy grande, solo te importas tú"

El futbolista del Celta no ha viajado finalmente con la selección africana por unas molestias físicas aunque desde su país hablan que el jugador habría pedido el '10' para jugar, algo a lo que su seleccionador se ha negado a acceder: "Yo no soy así, lo siento"

Finalmente Ilaix Moriba no ha acudido a la concentración de Guinea en este parón de selecciones. El centrocampista del Celta de Vigo se ha caído de la convocatoria después de que la Federación anunciará tres bajas con respecto a la citación inicial y entre ellas estuviera la del futbolista del Celta de Vigo.

Pero ha sido su seleccionador, Paulo Duarte, quien ha hablado en rueda de prensa sobre la situación de Ilaix Moriba en la selección de Guinea, al que ha reprochado que haya pedido llevar el dorsal número 10 en la selección cuando ya pertenece a otro compañero, concretamente Aliou Baldé. El técnico portugués se ha mostrado contundente en la previa del choque entre Guinea y Eritrea.

"Yo quiero la camiseta con el 10. Pero ¿por qué quieres la camiseta con el 10? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? El otro lleva el 10 desde hace dos años. Lleva dos años sufriendo aquí. Lleva dos años sufriendo. Trabaja, viene, gana, pierde. Llega otro, no importa el nombre, llega otro y dice: 'Quiero el 10'. Pero ¿por qué quieres el 10? Incluso hay personas que quieren el 10. Maradona, Zico... Nadie quiere el 10. Quizá todavía eres demasiado pequeño para llevar el 10", ha explicado Paulo Duarte visiblemente enfadado.

🚨 La tremenda 𝗥𝗔𝗝𝗔𝗗𝗔 de Paulo Duarte, entrenador de Guinea, contra Ilaix Moriba: 🤷🏻‍♂️ “¿Por qué quieres el número 𝟭𝟬?” 😡 “¡Tienes un 𝗘𝗚𝗢 𝗘𝗡𝗢𝗥𝗠𝗘! Incluso si llevas el 10 eso no te garantiza un puesto de titular” 🫵🏻 “Para ti solo importas tú y conmigo así 𝗡𝗢” pic.twitter.com/RpnjX7CPyI — Tenías Que Haber Tirado (@TQHTPodcast) November 12, 2026

Además, Paulo Duarte ha aclarado que llevar el número 10 no te asegura ser titular ni jugar más minutos en su selección. "Quiero el 10. Pero ¿qué te da el 10? ¿Por tu estatus vas a jugar? Si tienes el 10, ¿vas a jugar? ¿Estás seguro de que vas a jugar con el 10? Hoy nadie quiere la camiseta con el 10. El jugador quiere ser mejor, mejor sobre el terreno de juego, para defender al club, para defender al país. Eso es lo que importa. Pero cuando tienes un ego muy grande, solo te importas tú. No, no, no, no, no. Yo no soy así, perdón", zanjaba el seleccionador.

Baja para esta noche en la Copa del Rey

Sin embargo, desde el Celta de Vigo, la ausencia de Ilaix Moriba se ha justificado por una molestias en el tendón rotuliano que además no le permitirán jugar la eliminatoria de Copa del Rey ante el Salamanca esta noche (21:00 horas), partido para el que Claudio Giráldez ha tirado de varios canteranos.

Así, la lista de convocados la conforman: Altay Bayindir, Iván Villar, Marcos González, Marcos Alonso, Abdoulaye Faye, Sergio Carreira, Ferran Jutglà, Iago Aspas, Pablo Durán, Aleix Febas, Hugo González, Yoel Lago, Williot Swedberg, Javi Galán, Hugo Álvarez, Couhaib Driouech, Andrés Antañón, Hugo Burcio, Ángel Arcos, Germain Millay Vladimir.